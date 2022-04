Oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp komt naar 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. Dit seizoen in 'WNL Op Zondag' nog meer opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Generaal BD Tom Middendorp

Zondagmorgen is oud-commandant der strijdkrachten Tom Middendorp te gast bij Rick Nieman. Over de oorlog in Oekraïne en de militaire strategie van president Vladimir Poetin.

VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans

VVD-Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans is te gast in 'WNL Op Zondag'. Over het international spel rond de oorlog in Oekraïne en de gevolgen voor het Westen. Afgelopen week was het Kamerlid op werkbezoek in Washington.

Tech-ondernemer Ali Niknam

Tech-ondernemer Ali Niknam, oprichter van Bunq, is te gast in 'WNL Op Zondag'. Over het initiatief op Oekraïense vluchtelingen te helpen en de gevolgen van de oorlog op de economie en de samenleving.

Rechtspsycholoog Peter van Koppen

Emeritus hoogleraar rechtspsycholoog Peter van Koppen is te gast bij Rick Nieman. Over zijn afscheid en cold cases die aan hem zullen blijven knagen.

Engeland-correspondent Lia van Bekhoven

Te gast is Engeland-correspondent Lia van Bekhoven over haar boek Klein-Britannië. Al meer dan veertig jaar woont Van Bekhoven in Londen, maar ze kan zich nog steeds verbazen over de Britten.

'WNL Op Zondag', zondag 1 mei om 10.00 uur op NPO 1.