Oscarwaardige films in het najaar bij Film1

Met vier themakanalen en een ruim aanbod via on demand staat Film1 garant voor een grote collectie kwaliteitsfilms, waaraan Oscarwaardige titels natuurlijk niet ontbreken.

Zo is op zondag 8 oktober de première van het Oscargenomineerde 'Close' van de Vlaamse regisseur Lukas Dhont ('Girl') die op indringende wijze de verwoestende gevolgen van pestgedrag onder kinderen laat zien.

Op zaterdag 21 oktober is 'Spencer' te zien met 'Twilight'-icoon Kristen Stewart die een ware metamorfose onderging voor haar Oscargenomineerde rol als prinses Diana. Ook acteur Brendan Fraser is bijna onherkenbaar gemaakt voor zijn rol in 'The Whale', waarvoor hij dit jaar het begeerde beeldje won. De film is op 16 september voor het eerst op tv te zien bij Film1.

Voor iedereen die reikhalzend uitkijkt naar de komende Oscars zendt basiszender FilmBox in maart 2024 wederom de live uitreiking en hoogtepunten uit.

Tranentrekker 'Close' – 8 oktober

Na het grote succes van zijn debuutspeelfilm 'Girl' maakte regisseur Lukas Dhont een prachtige opvolger die deels op zijn eigen ervaringen is gebaseerd en niemand ongeroerd laat. Close is een hartverscheurend verhaal over twee dertienjarige jeugdvrienden die hun kinderlijke onschuld verliezen nadat ze voor het eerst samen naar de middelbare school gaan. Hun puberale klasgenoten suggereren dat ze misschien wel meer zijn dan vrienden, met als gevolg dat hun intense en onafscheidelijke band wordt verwoest. Het ontroerende drama, waarin hoofdrolspelers Eden Dambrine en Gustav De Waele de show stelen, won de Grand Prix op het Cannes filmfestival en werd genomineerd voor een Oscar voor beste buitenlandse film.

Tragedie in 'Spencer' – 21 oktober

De Chileense regisseur Pablo Larraín (Jackie) brengt met een briljante Kristen Stewart het beklemmende leven van Prinses Diana tot leven. 'Spencer' speelt zich af in december 1991, wanneer Diana met psychische problemen kampt tijdens haar kerstvakantie bij de Britse koninklijke familie. Een periode die in het teken zou moeten staan van een gezellig feest, wordt overschaduwd door problemen in het huwelijk van Prins Charles en Lady Di.

Aangrijpende comebackrol in 'The Whale' – 16 september

'The Whale' van regisseur Darren Aronofsky ('Black Swan') is gebaseerd op een toneelstuk van Samuel D. Hunter en vertelt het verhaal van de zwaarlijvige Charlie, die online Engelse lesgeeft in het Amerikaanse Idaho. Charlie heeft een gewicht van meer dan 270 kilo en lijkt alles in zijn leven kwijt te zijn geraakt. Hij verschuilt zich in zijn appartement en kan niet stoppen met eten, ten koste van iedereen om hem heen, inclusief zijn 17-jarige dochter Ellie (Sadie Sink, bekend uit 'Stranger Things'). Toch probeert Charlie, vol hoop, het contact met de boze Ellie te herstellen. 'The Whale' won naast de Oscar voor Beste mannelijke hoofdrol ook een gouden beeldje voor Beste make-up & haarstyling.