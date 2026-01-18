Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
VRT moet boven op 16 miljoen euro nóg eens extra besparen: 'Woordbreuk van de Vlaamse Regering'
Dan keert 'Sturm der Liebe' terug op VTM GOLD

'Opsporing Verzocht' kijk je vanaf nu op maandag

zondag 18 januari 2026
Foto: AVROTROS - © Mark Uyl 2026

Vanaf nu is de maandagavond dé plek waar onrecht geen schijn van kans maakt, want na 'Radar' is nieuw op de maandagavond: 'Opsporing Verzocht', live vanuit de Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn.

In samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie wordt de hulp van het publiek ingeschakeld bij onopgeloste, criminele zaken.


'Opsporing Verzocht', maandag 19 januari om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Opsporing Verzocht op tv
Maandag 19 januari 2026 om 21u15  »
NPO 2
Opsporingsprogramma i.s.m. politie en justitie. Uw tips maken het verschil! Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Dinsdag 20 januari 2026 om 14u13  »
NPO 2
Opsporingsprogramma i.s.m. politie en justitie. Uw tips maken het verschil! Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Maandag 26 januari 2026 om 21u15  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Dinsdag 27 januari 2026 om 14u13  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.

Het Beste Uit De Evergreen Top 1000
CD
MNM Big Hits - Best Of 2025
CD
Helmut Lotti Goes Classic
CD
Persbericht AVROTROS
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Petra De Sutter in 'De Columbus'

In de tweede aflevering van 'De Columbus' gaat Petra De Sutter mee op avontuur. Arts, professor, rector van de Universiteit Gent... Petra draagt heel wat hoedjes en heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd. Maar echte rust vinden blijft een uitdaging. Twee joviale Sarden proberen haar alvast op weg te helpen… met een glaasje mirto.

'De Columbus', om 20.05 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 18:00
    VRT NWS Update
    01:05
    Journaallus
  • 17:35
    Ancient Powers
    06:00
    Radio 2: Goeiemorgen morgen
  • 17:55
    Zig & Sharko
    06:00
    Tik Tak
  • 17:00
    Erfgenaam Gezocht
    01:00
    Geen uitzending
  • 17:50
    Kitchen Nightmares Australia
    01:30
    Geen uitzending
  • 17:55
    S.W.A.T.
    01:20
    Geen uitzending
  • 17:25
    Caught on Dashcam
    01:40
    Geen uitzending
  • 17:55
    ER
    01:00
    Geen uitzending
  • 17:45
    SOS Piet
    01:00
    The Golden Girls
  • 17:50
    Nonkels
    01:10
    Geen uitzending
  • 17:30
    Criminal Minds
    01:10
    Fire Country
  • 17:45
    Two and a Half Men
    01:20
    Taxi Driver
  • 17:20
    Komen eten
    02:00
    Het Perfecte Plaatje
  • 17:30
    Cold Justice
    01:15
    C.S.I. New York
  • 17:44
    Transport & Van.TV
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 17:50
    Jong geleerd
    00:00
    Oh What A Night
  • 17:45
    Het feestmenu van ..
    01:00
    Tot op de Graat
  • 17:15
    Murdoch Mysteries
    01:35
    London Kills
  • 17:45
    The Valet
    01:40
    Grey's Anatomy
  • 18:00
    NOS Journaal 18.00 uur
    01:50
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 17:40
    VPRO Boeken
    01:30
    Buitenhof
  • 17:50
    Taarten van Babel
    01:35
    NOS Studio Sport