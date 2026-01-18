'Opsporing Verzocht' kijk je vanaf nu op maandag

Vanaf nu is de maandagavond dé plek waar onrecht geen schijn van kans maakt, want na 'Radar' is nieuw op de maandagavond: 'Opsporing Verzocht', live vanuit de Meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn.

In samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie wordt de hulp van het publiek ingeschakeld bij onopgeloste, criminele zaken.

Opsporing Verzocht op tv

Opsporingsprogramma i.s.m. politie en justitie. Uw tips maken het verschil! Actuele opsporing met Anniko van Santen.

