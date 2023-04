Ook deze artiesten komen naar 'De Foute Party 2023'!

Vrijdag doopt Qmusic traditiegetrouw Goede Vrijdag om tot Foute Vrijdag met de hele dag de beste foute hits. Om dit te vieren voegt de radiozender nieuwe namen toe aan de line-up van de Foute Party op 23 en 24 juni.

Niemand minder dan Kris Kross Amsterdam, Donnie en Paul Elstak bestijgen het podium, naast de eerder aangekondigde optredens van Snollebollekes, Belle Perez, Jan Biggel en de Qmusic-dj’s.

Over iets minder dan 3 maanden gaat het dak van de Brabanthallen er weer als vanouds af wanneer groepen verklede foute feestgangers uit het hele land afzakken naar Den Bosch voor de Foute Party. Eerder maakte Qmusic al de eerste drie namen bekend; Snollebollekes, Belle Perez en Jan Biggel. Vandaag wordt die line-up aangevuld met Kris Kross Amsterdam, Donnie en Paul Elstak. Ook de Qmusic dj's doen verschillende optredens. Daarover wordt later meer bekend.

De drie nieuw aangekondigde acts komen veelvuldig voor in de 'Foute 1500', dé hitlijst met de beste foute nummers, samengesteld door de Qmusic luisteraars. Het welbekende dj-trio Kris Kross Amsterdam had vorig jaar maar liefst zeven noteringen in de hitlijst, waaronder ‘Vanavond (Uit m’n bol)’ met Donnie en Tino Martin. Rapper Donnie komt, naast zijn samenwerking met Kris Kross Amsterdam, nog een aantal keer voorbij in de 'Foute 1500'. Onder andere met de hits ‘Bon Gepakt’ met René Froger en ‘Bieber van de Kroeg’ met Mart Hoogkamer. Paul Elstak kan niet missen op de Foute Party, met zeven noteringen in de Foute 1500, waarvan ‘Rainbow in the Sky’ altijd in de top 3.

De volledige line-up tot nu toe:

Snollebollekes

Belle Perez

Kris Kross Amsterdam

Donnie

Paul Elstak

Jan Biggel

Qmusic-dj’s

Goede Vrijdag is Foute Vrijdag

Ook dit jaar doopt Qmusic Goede Vrijdag om tot 'Foute Vrijdag' met de hele dag de beste foute hits. Luisteraars kiezen steeds live in de Qmusic-app wat het volgende nummer wordt. Kortom: feest op de radio! Luisteraars maken ook de hele dag kans op kaarten voor de 'Foute Party' op vrijdagavond 23 juni. Van 6.00 uur 's ochtends tot 0.00 uur 's avonds is het fout op Qmusic. Uiteraard met uitzondering van de wekelijkse 'Top 40', tussen 14.00 en 18.00 uur.

Foute traditie

Direct na de oprichting van Qmusic in 2005 introduceerde de feelgood-zender het 'Foute Uur', met nummers waarop iedereen meezingt of -danst. Al snel vond de eerste Foute Party plaats in de toenmalige kantine van de radiozender. In 2008 verhuisde het feest naar de Brabanthallen, waar het uitgroeide tot een jaarlijks festijn met 40.000 bezoekers en artiesten van wereldformaat. Onder anderen Peter Andre, ToyBox, 5ive, Rednex, Cascada en een scala aan Nederlandse artiesten traden er al op. Juni is traditiegetrouw de Foute Maand, met als klap op de vuurpijl de 'Foute 1500', die samengesteld wordt door de luisteraars.