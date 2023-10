Ook de vrouwen verhuizen in de VRT CANVAS-serie 'Het Dorp Achter De Muur'

Ook de Brusselse vrouwengevangenis Berkendael moet de deuren sluiten. Lidia, een gedetineerde die met haar eenjarig kindje op de moeder-kind-afdeling verblijft, is niet gerust in de verhuizing en zit met veel vragen.

Op 7 november 2022 is het zover, op twee dagen tijd worden tachtig vrouwen overgebracht naar het gloednieuwe gevangenisdorp. De eerste reacties zijn positief. Christoph, coördinator van de detentiebegeleiders, doet zijn best om alles in goede banen te leiden. Toch verloopt de verhuizing chaotisch, verhuisdozen stapelen zich op en sommige vrouwen moeten een paar dagen wachten op noodzakelijke spullen zoals medicijnen of ondergoed. Intussen moet ook de mannenafdeling klaargemaakt worden want ruim een week later zal ook de gevangenis van Vorst sluiten. Daar valt nog veel werk te verrichten en de deadline nadert.

'Het Dorp Achter De Muur', dinsdag 10 oktober om 21.20 uur op VRT CANVAS.