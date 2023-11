Ooggetuigen over de razzia van Rotterdam in special van 'Andere Tijden'

'Op bevel der Duitsche Weermacht moeten alle mannen in den leeftijd van 17 t/m 40 jaar zich voor den arbeidsinzet aanmelden.' Dit bevel wordt in november 1944 per pamflet verspreid in Rotterdam en Schiedam.

Daarop volgt de grootste razzia die Nederland tijdens de bezetting heeft gekend. Maar liefst 52.000 jongens en mannen worden afgevoerd naar Duitsland om daar te werken.

De 17-jarige Piet Laban moet mee en herinnert zich de adembenemende stilte in het Feyenoordstadion waar de mannen bijeen gebracht worden voor transport. Niemand weet waar ze heen zullen gaan en of ze ooit nog terugkeren. Koos Bienefelt is 18 en treft ’s ochtends een Duitse soldaat aan naast zijn bed. Ook hij moet onmiddellijk mee en na een dagenlange tocht komt hij terecht in Oostenrijk, dicht bij de Hongaarse grens. Koos moet tankvallen graven en vindt het wel een avontuur. De vader van de dan 5-jarige Henk Gaertman wordt ook afgevoerd. In mei 1945 keren vanuit Duitsland diverse vrachtwagens met mannen terug naar Rotterdam. Zijn moeder stuurt de kleine Henk er elke dag op uit om te kijken of zijn vader al terug is, maar deze zal nooit terugkeren. Op 10 november aanstaande vindt in Rotterdam de onthulling plaats van het razziamonument. Aanleiding voor 'Andere Tijden' om met de laatst levende mannen en de kinderen die zonder vader achterbleven terug te blikken op deze tragedie. 'Andere Tijden' is het geschiedenisprogramma van de NTR gepresenteerd door Astrid Sy. 'Andere Tijden: de razzia van Rotterdam', vrijdag 3 november om 22.20 uur bij de NTR op NPO 2.