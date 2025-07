Ontdek wat CANAL+, Film1 en FilmBox in augustus op het programma hebben

'Top Dog' is een meeslepende Zweedse misdaadserie naar het boek van bestsellerauteur en advocaat Jens Lapidus. Het verhaal verkent de harde realiteit van een gepolariseerd Zweden.

'Top Dog': seizoen 1 & 2

Advocate Emily Jansson wil hogerop, ex-gedetineerde Teddy Maksumic zoekt een nieuw begin. Wanneer de jonge CEO van een familiebedrijf verdwijnt, bundelen ze hun krachten. Wat begint als een kans voor beiden, mondt uit in een gevaarlijke samenzwering.

Stream vanaf 24 augustus seizoen 1 en vanaf 12 september seizoen 2

Vanaf 24 augustus wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Fear by the Lake': seizoen 1

Spannende en beklemmende thrillerserie (Franse titel Peur le sac) over een strijd op leven en dood. In Annecy breekt plots een dodelijk en uiterst besmettelijk virus uit, dat de hele stad in angst en chaos stort. Terwijl de autoriteiten worstelen om de uitbraak onder controle te krijgen, moeten artsen en rechercheurs samenwerken om de oorsprong te achterhalen en te voorkomen dat het epidemische vormen aanneemt.

Stream vanaf 17 augustus

'Saints & Sinners'

In het onrustige Ierland van de jaren zeventig probeert Finbar Murphy (Liam Neeson) een rustig bestaan op te bouwen in een afgelegen dorp. Wanneer een groep IRA-terroristen zich daar schuilhoudt, wordt hij gedwongen zijn gewelddadige verleden onder ogen te zien. Hij loopt dan alleen wel het risico dat zijn geheime identiteit onthuld wordt. Welke prijs is hij bereid te betalen?

Stream vanaf 17 augustus

24 augustus om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Hotel Cocaine': seizoen 1

Deze Canadese dramaserie, van de maker van 'Narcos' en 'Godfather of Harlem', dompelt je onder in de duistere drugswereld van de jaren ’80 in Miami. Een luxueus hotel vormt de spil van cocaïnehandel. De serie onthult de intriges en corruptie die zich afspelen achter de glanzende façade van het hotel, waarbij zowel personeel als gasten betrokken raken bij de drugscultuur.

Stream nu

Vanaf 29 augustus wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Invasie'

In dit Nederlandse actiespektakel van 'Mocro Maffia'-regisseur Bobby Boermans vallen Curaçao en Aruba ten prooi aan een verrassingsaanval van een dictatoriaal buurland. Terwijl Den Haag in shock is, worden drie jonge mariniers – Jack (Gijs Blom), Noa (Ortál Vriend) en Andy (Tarikh Janssen) – op een levensgevaarlijke reddingsmissie gestuurd. Het wordt een zenuwslopende race tegen de klok.

Stream vanaf 10 augustus

17 augustus om 20.30 uur op CANAL+ Action

'The Fabelmans'

Persoonlijk portret van Steven Spielberg over Sammy Fabelman dat werd overladen met nominaties en prijzen. In de jaren vijftig ontdekt de jonge Sammy zijn liefde voor film. Terwijl hij zijn familieverhalen vastlegt, ontdekt hij een schokkende waarheid over zijn moeder (Michelle Williams) die zijn blik op het leven en zijn familie voorgoed verandert. De film kreeg onder andere zeven Oscarnominaties en twee Golden Globes.

Stream vanaf 3 augustus

'The Boy That Never Was'

Wanneer hun driejarige zoontje als vermist wordt opgegeven na een verwoestende aardbeving in Marokko, valt het leven van Conor en Emma in duigen. Jaren later zien ze in Dublin een jongen die sprekend op hun zoon lijkt. Wat volgt is een emotionele en wanhopige zoektocht naar de waarheid, die geheimen blootlegt en alles op het spel zet.

Stream vanaf 10 augustus

In augustus bij Film1 Premiere en Film1 on demand:

Speciaal programma tijdens SAIL Amsterdam 2025

Tijdens SAIL Amsterdam pakt Film1 uit met een driedaags filmblok, waarbij dagelijks vier films te zien zijn. Van het zomerse Costa!! tot piratenverhalen en zinderende spanning in 'Into the Deep'. Met als hoogtepunt de première van het prijswinnende Noordse rampendrama 'The North Sea' (Nordsjøen) op 22 augustus om 20.30 uur.

Van 20 t/m 22 augustus vier filmspecials tijdens SAIL Amsterdam vanaf 16.30 uur

'Sisu'

In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog vindt een zwijgzame Finse goudzoeker een waardevolle schat. Wanneer nazi’s zijn goud roven, ontketent hij een nietsontziende wraakactie. Gewapend met overlevingsdrang en onstuitbare kracht, neemt hij het op tegen een overmacht. Voor de fans van explosieve, bloederige slasher-films.

Zaterdag 9 augustus om 20.30 uur

'Monsieur Aznavour'

Het levensverhaal van Charles Aznavour, de legendarische Frans-Armeense chansonnier. Van zijn bescheiden jeugd tot internationale roem. Met tijdloze liedjes, persoonlijke drama’s en artistieke triomfen brengt Monsieur Aznavour een intiem portret van een man die met zijn muziek miljoenen harten wist te raken.

Arthouse Sunday

Zondag 24 augustus om 20.30 uur

'Juniper'

Wanneer de zeventienjarige depressieve Sam moet zorgen voor zijn verbitterde, alcoholverslaafde grootmoeder Ruth (Charlotte Ramping), botsen hun karakters hevig. Maar terwijl ze elkaar voorzichtig leren kennen, groeit er een onverwachte band. Juniper is een ontroerend drama over rouw, zelfdodingsgedachtes en de angst om alleen te sterven.

Zaterdag 2 augustus om 20.30 uur

'The Wrath of Becky'

Twee jaar na een traumatische aanval probeert tiener Becky een nieuw leven op te bouwen. Wanneer een extreemrechtse groep haar aanvalt en haar hond ontvoert, barst de wraak los. Met dodelijke vindingrijkheid en vastberadenheid neemt ze het op tegen de Noble Men. Een gewelddadige, duistere thriller vol zwarte humor en girl power.

Zaterdag 16 augustus om 20.30 uur

'Neem me mee'

Gerenommeerde acteurs als Jeroen Krabbé, Renée Soutendijk, Kees Hulst en Olga Zuiderhoek in een ontroerende komedie van Will Koopman ('Gooische Vrouwen', 'Oogappels') over zes pensionado's tijdens een groepsreis naar Zuid-Frankrijk vol herkenbare situaties.Wat begint met ruzies en ongemak, groeit uit tot vriendschap en nieuwe inzichten.

Zaterdag 30 augustus om 20.30 uur

Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox:

Special tijdens Sneekweek 2025

Speciale Film van de Week tijdens de Sneekweek 2025 in Friesland. In de bloedstollende horror-thriller 'Sneekweek' reizen zes studenten af naar Sneek voor een week vol zeilen, feesten en alcohol. Maar het feestje verandert in een nachtmerrie wanneer geheimen uit het verleden boven water komen. Nachtmerries, hallucinerende vrienden en een mysterieuze gast verstoren het plezier. 'Sneekweek' is een sexy, spannende thriller waarin feesten langzaam verandert in overleven.

Maandag 4 augustus om 20.30 uur

'Valley Girl'

In deze kleurrijke muzikale romkom uit de jaren tachtig wordt de brave Valley Girl Julie verliefd op punkrocker Randy van de Sunset Strip. Hun werelden botsen, maar de aantrekkingskracht is onweerstaanbaar. Ondanks tegenwerking van vrienden en familie volgt Julie haar hart. 'Valley Girl' is een muzikale ode aan je eigen pad durven kiezen.

Maandag 11 augustus om 20.30 uur

'Me Before You'

De vrolijke Louisa is de nieuwe verzorgster van de verlamde, cynische bankier Will. Lou is vastberaden hem ervan te overtuigen dat het leven zeker nog zin heeft. Terwijl ze zijn vertrouwen wint, ontstaat er een diepe band tussen de twee.

Maandag 18 augustus om 20.30 uur

'Io Capitano'

Geïnspireerd op waargebeurde verhalen, vertelt regisseur Matteo Garrone ('Gomorra', 'Dogman') over twee tienerjongens die hun familie in Senegal verlaten om hun droom van een beter leven in Europa na te jagen. Hun tocht verandert al snel in een gevaarlijke reis vol uitbuiting, geweld en wanhoop.

Maandag 25 augustus om 20.30 uur