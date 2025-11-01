Ontdek de highlights voor november bij CANAL+, CANAL+ Action, Film1 en FilmBox

Gijs Naber, een van Nederlands populairste acteurs, vertolkt de hoofdrol in deze spectaculaire zesdelige Europese productie.

'War of the Kingdoms'

De fantasy-serie brengt de middeleeuwse legende van Hagen von Tronje uit het gedicht Het Lied van de Nibelungen tot leven in een episch verhaal vol oorlog, wraak en verboden liefde. De serie ging afgelopen juli in première op Filmfest München.

Stream vanaf 25 november bij CANAL+

Vanaf 29 november wekelijks om 20.30 op CANAL+ Action

'Back to Black'

Meeslepende biopic over een van de grootste artiesten van onze tijd. Regisseur Sam Taylor-Johnson ('Fifty Shades Of Grey') brengt het turbulente verhaal van Amy Winehouse tot leven: van de straten van Camden naar wereldwijde roem. Met onvergetelijke nummers, grootse successen en een aangrijpende persoonlijke strijd. Marisa Abela vertolkt de legendarische zangeres in deze ontroerende ode aan haar unieke talent en veel te korte leven.

Stream vanaf 9 november

'Sting'

Horror over de twaalfjarige Charlotte die geobsedeerd raakt door een mysterieus spinnetje in haar appartement. Naarmate haar fascinatie voor het wezentje toeneemt, begint deze in een monsterlijk tempo te groeien. Als er vervolgens verdwijningen plaatsvinden in de buurt, beseffen Charlottes familie en de bewoners van het gebouw dat ze in de val zitten.

Stream vanaf 16 november

30 november om 20.30 uur op CANAL+ Action

'State of Happiness': seizoen 1 & 2

Bekroonde serie (originele titel 'Lykkeland') die teruggaat naar het Noorwegen van de jaren zestig toen door de ontdekking van olie de levens van de bewoners ingrijpend veranderden. In de zomer van 1969 balanceert het Noorse kuststadje op de rand van een crisis: de visvangst droogt op en olieboringen leveren niets op. Tot het Amerikaanse Phillips Petroleum onverwacht het grootste oliebassin ooit ontdekt. State of Happiness won de prijs voor Beste Scenario en Beste Muziek op het Cannes International Series Festival.

Stream seizoen 1 vanaf 24 november Seizoen 2 vanaf 1 december

'Welcome to Utmark': seizoen 1

Een zwartkomische serie over een gemeenschap in Noorwegen. Maak kennis met een bonte verzameling dorpsbewoners. Er is een corrupte sheriff die meer kwaad dan goed doet en een alcoholistische herder die zich nergens voor schaamt. Andere inwoners zijn een illegale drankstoker en een dominee die in God gelooft, maar Hem tegelijkertijd veracht. Tot slot is er een pooier die net zijn vrouw heeft verloren en worstelt met het gemis.

Stream vanaf 11 november

'The Beekeeper'

Een explosieve actiethriller van David Ayer ('Fury') met Jason Statham in de hoofdrol. Als gepensioneerd geheim agent heeft hij onderdak als imker bij een oudere dame. Op een dag wordt zij het slachtoffer van een phishing-zwendel en pleegt zelfmoord. Adam begint met een persoonlijke vendetta tegen een internationaal netwerk van criminelen.

Stream vanaf 16 november

16 november om 20.30 uur op CANAL+ Action

'The Night Logan Woke Up': seizoen 1

Sfeervolle Canadese thriller-serie van Xavier Dolan ('J’ai tué ma mère', 'Mommy') over trauma en de gevolgen daarvan. Na een verwoestende tragedie in 1991 leeft de familie Larouche gebukt onder een zwaar geheim. Maar geheimen blijven niet eeuwig verborgen. Dertig jaar later zet de dood van de matriarch van de familie alles op losse schroeven. De serie won zes Prix Gémeaux, waaronder Beste Regie, Beste Montage en Beste Hoofdrol.

Stream vanaf 17 november

'Memento Mori': seizoen 3

Het beruchte speurdersduo Sancho en Carapocha duikt opnieuw de duisternis in met een huiveringwekkende zaak. In Valladolid onderzoeken ze de moord op een jonge vrouw met geamputeerde oogleden. Sancho vermoedt dat dit incident het begin is van een moordreeks. De dader zou Augusto kunnen zijn, een sociopaat met een vreemde smaak voor cultuur, die zijn misdaden ziet als een perverse vorm van artistieke expressie.

Stream vanaf 28 november

'Épidémie': seizoen 1

Franse dramaserie die zich afspeelt in Montréal, waar een gevaarlijk virus zich in hoog tempo verspreidt onder daklozen. Hoe lang duurt het voordat de directeur van het Laboratorium voor Publieke Gezondheid het bestaan van deze zeer besmettelijke ziekte ontdekt? Of is het al te laat om te voorkomen dat de uitbraak uitgroeit tot een dodelijke epidemie?

Stream vanaf 4 november

In november bij Film1 Premiere en Film1 on demand

'Arcadian'

In een duistere toekomst speelt Nicolas Cage een vader die met zijn twee zoons elke nacht een dodelijke strijd moet voeren tegen wezens die uit zijn op de ondergang van de mensheid.

Zaterdag 1 november om 20.30 uur

'Invasie'

In dit Nederlandse actiespektakel van 'Mocro Maffia'-regisseur Bobby Boermans vallen Curaçao en Aruba ten prooi aan een verrassingsaanval van een dictatoriaal buurland. Mariniers Jack (Gijs Blom), Noa (Ortál Vriend) en Andy (Tarikh Janssen) worden de frontlinie in gestuurd voor een riskante reddingsoperatie, waarin elke seconde telt.

Zaterdag 8 november om 20.30 uur

'Mother's Instinct'

Het is begin jaren zestig. Beste vriendinnen en buren Alice (Jessica Chastain) en Celine (Anne Hathaway) leiden een idyllisch leven met succesvolle echtgenoten en zoontjes van dezelfde leeftijd. Na een tragisch ongeluk wordt hun perfecte leven abrupt verstoord. Schuldgevoelens, achterdocht en paranoia ontwrichten hun band. Er ontstaat een psychologische strijd waarin hun moederinstinct zich van haar meest duistere kant laat zien.

Zaterdag 22 november om 20.30 uur

'Saints & Sinners'

In het onrustige Ierland van de jaren zeventig probeert Finbar Murphy (Liam Neeson) een rustig bestaan op te bouwen in een afgelegen dorp. Wanneer een groep IRA-terroristen zich daar schuilhoudt, wordt hij gedwongen zijn gewelddadige verleden onder ogen te zien. Hij loopt dan alleen wel het risico dat zijn geheime identiteit onthuld wordt. Welke prijs is hij bereid te betalen?

Zaterdag 15 november om 20.30 uur

'Widow Clicquot'

Haley Bennett schittert als Barbe-Nicole, een elegante weduwe die het champagne-imperium van haar overleden man overneemt. Geteisterd door de seizoenen, concurrerende wijnmakers en een wet die vrouwen verbiedt een bedrijf te leiden, vecht ze vastberaden om het erfgoed van Clicquot te beschermen. Een prachtig kostuumdrama over liefde, ondernemerschap en doorzettingsvermogen.

Arthouse Sunday

Zondag 30 november om 20.30 uur

Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox

'Marokaanse builoft'

Soumaya Ahouaoui ('Zwanger & Co') vertolkt Yasmine, een Nederlands-Marokkaanse advocate die worstelt tussen haar carrière en de druk van haar familie om te trouwen. Terwijl om haar heen het ene na het andere bruiloftsfeest plaatsvindt, ontdekt ze plots twee potentiële partners. Naast haar spelen o.a. Walid Benmbarek, Nora El Koussour, Pip Pellens, Liza Sips en Eva van de Wijdeven. De regie is in handen van Johan Nijenhuis.

Maandag 3 november om 20.30 uur

'The Angel Maker'

De Deense rechercheur Laura is gespecialiseerd in cybercriminaliteit. Na een postnatale depressie zit ze met een psychose thuis, maar bij toeval stuit ze op een zaak rond een beestachtige seriemoordenaar. Ze besluit dat het tijd is om terug te keren naar haar werk, maar zelf worstelt ze nog met een duister trauma.

Maandag 10 november om 20.30 uur

'The Dead Don't Hurt'

In deze romantische western volgen we Viggo Mortensen en Vicky Krieps als Holger en Vivienne, een vrijgevochten koppel in 1860 Californië. Terwijl ze samen een leven proberen op te bouwen, breekt de burgeroorlog uit. Alleen achtergelaten, strijdt Vivienne tegen corrupte tegenstanders en vecht ze voor haar onafhankelijkheid en liefde.

Maandag 17 november om 20.30 uur

'Dangerous Waters'

De negentienjarige Rose en haar moeder Alma worden door Derek uitgenodigd om mee te gaan op een zeiltocht naar Bermuda. Eenmaal op zee worden ze overvallen. Alma wordt vermoord en Rose blijft achter. Maar ze zal niet rusten voordat degenen die verantwoordelijk zijn voor de moord op haar moeder dood zijn.

Maandag 24 november om 20.30 uur