Ontdek de highlights van CANAL+, Film1 en FilmBox in juni

De driedelige CANAL+ Original, 'Moloch Files', geregisseerd door LukŠö HanulŠk, speelt zich af in de wereld van de politiek en geheime diensten in Centraal-Europa.

Moloch Files: seizoen 1

Na een aanslag op de Tsjechische president bundelen onderzoeksjournalist Martin Braun en de online speurder Julia hun krachten om politieke schandalen te ontrafelen die terugvoeren naar het heden én het verleden. Hun zoektocht leidt hen uiteindelijk naar het door oorlog getroffen Oekraïne. De serie werd daar deels opgenomen om de authenticiteit te waarborgen.

Stream vanaf 1 juni wekelijks een nieuwe aflevering

Vanaf 13 juni wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

'The Crow'

In deze moderne remake van de cultklassieker kruipt Bill Skarsgård in de huid van Eric, die samen met zijn geliefde Shelly bruut wordt vermoord. Wanneer hij een bovennatuurlijke kans krijgt om haar te redden, offert hij zichzelf op. Eric keert terug uit de dood, vastbesloten om wraak te nemen. Gebaseerd op de iconische graphic novel van James O'Barr.

Stream vanaf 15 juni

22 juni om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Rogue Heroes': seizoen 1

Het waargebeurde verhaal van de oprichting van de Britse SAS tijdens de Tweede Wereldoorlog. Rebelse soldaten, onorthodoxe tactieken en keiharde missies vormen de basis van deze elite-eenheid. Scenarist Steven Knight, bekend van 'Peaky Blinders', bewerkte voor deze Britse serie het gelijknamige boek van journalist Ben Macintyre.

Stream nu

'The Last Voyage of the Demeter'

Een sfeervolle, angstaanjagende horrorervaring met een beklemmende setting op zee. Gebaseerd op een hoofdstuk uit Bram Stoker’s roman Dracula, vertelt de film het huiveringwekkende verhaal van het schip De Demeter. De bemanning vervoert een gevaarlijke lading houten kratten van Varna (Bulgarije) naar Londen. De reis mondt uit in een maritieme nachtmerrie waarin ontsnappen onmogelijk is.

Stream vanaf 8 juni

15 juni om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Maffia': seizoen 1

Zweedse dramaserie over de opkomst van de georganiseerde misdaad in de jaren ’90. Wat begint als kleinschalige sigarettensmokkel, groeit uit tot een georganiseerde misdaadgolf die het vredige imago van Zweden onder druk zet. De ambitieuze Joegoslavische immigrant Jakov bouwt in hoog tempo een smokkelimperium op, terwijl politieagent Gunn als een van de eersten de ware omvang van de dreiging inziet.

Stream vanaf 9 juni

'Sympathy for the Devil'

Fans van Nicolas Cage kunnen hun hart ophalen in deze intense thriller, waarin hij schittert als een manische vreemdeling. Wat begint als een gewone nachtelijke autorit, verandert in een angstaanjagend psychologisch spel wanneer een man (Joel Kinnaman), op weg naar zijn vrouw, plotseling wordt gegijzeld.

Stream vanaf 26 mei

'The Boys in the Boat'

In de jaren ’30 vecht een roeiploeg van de Universiteit van Washington zich vanuit armoede naar de top. Hun vastberadenheid en teamgeest leiden hen naar de Olympische Spelen van Berlijn. Gebaseerd op een waargebeurd en inspirerend verhaal.

Stream vanaf 26 mei

1 juni om 20.30 uur op CANAL+ Action

In juni bij Film1 Premiere en Film1 on demand

Hollywoodsterren Gerard Butler en Liam Neeson nemen het scherm over

Eind mei en begin juni staat de avondprogrammering van Film1 in het teken van Hollywood-iconen Gerard Butler en Liam Neeson. Butler trapt af van 27 tot en met 30 mei met vier spannende actiefilms. Hoogtepunt is de tv-première van 'Kandahar', daarnaast zijn ook 'Plane', 'Olympus Has Fallen' en 'Last Seen Alive' te zien. Vervolgens neemt Liam Neeson het stokje over van 3 tot en met 7 juni. Op zijn 73e verjaardag op 7 juni is de première van de zwart-komische wraakfilm 'Cold Pursuit'. Verder staan ook blockbusters als 'Blacklight', 'Marlowe', 'Memory' en 'Ice Road' in de line-up.

Gerard Butler Special – 27 t/m 30 mei om 20.30 uur

Liam Neeson Verjaardagsspecial – 3 t/m 7 juni om 20.30 uur

'Dreamin' Wild'

Stel je voor dat een jeugddroom plotseling uitkomt, maar dan dertig jaar na dato. De broers Donnie en Joe Emerson (Casey Affleck en Walton Goggins) namen in 1979 als tieners het album Dreamin' Wild op. Wanneer het album pas decennia later echt wordt ontdekt, moet een intussen volwassen Donnie de problemen van zijn jongere zelf (Noah Jupe) onder ogen zien.

Zaterdag 7 juni om 20.30 uur

'Greatest Days'

Vijf jeugdvriendinnen komen na 25 jaar weer samen voor een concert van hun favoriete boyband Take That. Wat begint als een nostalgische avond vol muziek en herinneringen, groeit uit tot een emotionele reis waarin ze oude wonden helen, vriendschappen herontdekken en leren omgaan met het leven dat anders liep dan verwacht.

Zaterdag 14 juni om 20.30 uur

'Madeleine Collins'

Virginie Efira in een spannend Frans drama over een vrouw met een gestructureerd dubbelleven. Ze heeft twee gezinnen - een in Frankrijk en een in Zwitserland. Wanneer kleine leugens grote gevolgen krijgen en haar geheimen dreigen uit te komen, begint haar perfecte façade te wankelen.

Zaterdag 21 juni om 20.30 uur

'Presque'

Een onverwachte vriendschap ontstaat wanneer een filosofische man met een beperking zich opdringt aan een gestreste begrafenisondernemer. Hun roadtrip door Zuid-Frankrijk verandert hun kijk op het leven – en op elkaar.

Arthouse Sunday

Zondag 29 juni om 20.30 uur

Elke maandag een Film van de Week bij FilmBox

'Cash Truck'

Jason Statham speelt de mysterieuze H, die vlak na een dodelijke overval aan het werk gaat bij een geldtransportbedrijf. Zijn collega's vragen zich af of hij een undercoveragent, een oorlogsheld of een crimineel is. Wanneer de truck opnieuw wordt overvallen, komt H’s ware aard naar boven. Een spannende actiethriller van regisseur Guy Ritchie.

Maandag 2 juni om 20.30 uur

'Triangle of Sadness'

Gouden Palmwinnaar Ruben Östlund maakte een hilarische satire op het kapitalisme, waarin steenrijke mensen elkaar ontmoeten op een luxe cruise. De een is nog excentrieker dan de ander. Wanneer ze door een storm stranden op een eiland, leidt de strijd om te overleven tot chaos.

Maandag 9 juni om 20.30 uur

'Predestination'

Ethan Hawke speelt een agent van een geheime overheidsorganisatie, die door de tijd reist om een ongrijpbare crimineel op te sporen die hem al jaren te slim af is. Tijdens zijn laatste missie wordt alles persoonlijk: hij moet zijn jongere zelf rekruteren en ontdekt een schokkende waarheid over zijn eigen identiteit.

Maandag 16 juni om 20.30 uur

'Coupe de chance'

Komische misdaadfilm van Woody Allen. Fanny leidt een perfect leven in Parijs, tot ze haar oude schoolvriend Alain tegenkomt. Hun hernieuwde band brengt passie, verleiding en ontrouw met zich mee – en uiteindelijk een misdrijf. Woody Allen levert een stijlvolle, tragikomische kijk op geluk, toeval en de duistere kanten van de liefde.

Maandag 23 juni om 20.30 uur

'T2 Trainspotting'

Twintig jaar na zijn vlucht keert Mark Renton terug naar Edinburgh. De confrontatie met zijn verleden en vrienden – Spud, Sick Boy en de gewelddadige Begbie – roept oude conflicten op. Een rauwe, nostalgische en emotionele opvolger over vriendschap, wroeging en de onvermijdelijke vergankelijkheid van het leven.

Maandag 30 juni om 20.30 uur