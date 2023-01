Ontdek de FOX highlights voor januari

Georg Trotter (Tobias Moretti) is een arts en voormalig dopingagent die zijn carrière opgaf na een tragisch ongeluk waarbij zijn vrouw Diana en hun geliefde zoon omkwamen.

Bekend als beruchte dopingjager en 'bloedhond', wordt Georg aangeboden om een hypermoderne en high-performance kliniek te leiden in de Alpen. Deze kliniek moet geblesseerde voetballers in recordtijd weer in vorm te krijgen met hightech trainingsmethoden en daarnaast jong talent helpen de beste voetballers ter wereld te worden. Al snel krijgt Georg twijfels. Gaat het echt om het welzijn van de spelers en dat van de sport? Hoe meer hij zich verdiept achter de schermen van de chique kliniek, hoe meer geheimen hij blootlegt. Geheimen die niet alleen wijzen naar de toekomst, maar ook naar zijn eigen verleden.

THE NET - PROMETHEUS

NANCY DREW S3

Nancy Drew keert terug met een nieuw seizoen waarin Nancy's mysterieuze familielid Temperance Hudson terugkeert naar Horseshoe Bay. Nancy's hoop om haar stad te verlaten om te gaan studeren zal door deze nieuwkomer worden ontspoord, en haar lot zal verweven raken met dat van haar grootste vijand tot nu toe.

ESPN OP FOX

TOTO KNVB BEKER - TWEEDE RONDE

ONGOING

THE NET - PROMISED LAND

Lea (Birgit Minichmayr) is een advocaat in Berlijn met een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Haar wereld staat op zijn kop wanneer haar verloofde David voor haar ogen sterft. Ze ontdekt dat hij voor iets of iemand op de vlucht was. Op dezelfde dag wordt ook de beste vriend van de rechtse hooligan Marcel (Max von der Groeben) vermoord en er lijkt een verband te zijn tussen deze twee sterfgevallen. Lea en Marcel vormen een onverwacht team wanneer ze hun krachten bundelen om te onderzoeken wat er precies is gebeurd. Aangezien David werkte als succesvolle voetbalscout, leidt hun zoektocht al snel naar de hoogste rangen van het internationale voetbal. Eén ding is al gauw zeker, David moest boeten voor iets wat hij te weten was gekomen.

