Ontdek de filmplannen van Film1 in november

Een romcom van regisseur Johan Nijenhuis met bekende acteurs als Lieke van Lexmond, Waldemar Torenstra, Thom Hoffmann en Maaike Martens ('De Luizenmoeder').

Van Lexmond speelt de hoofdrol als de alleenstaande verloskundige Merel die haar biologische klok voelt tikken, terwijl de rest van haar familie druk bezig is met kinderen krijgen.

Als verloskundige weet Merel dat ze niet eindeloos kan wachten met haar kinderwens, alleen de perfecte man is nog nergens te bekennen. Ondertussen groeit haar familie in rap tempo. Veertigplussers Annet en Theo proberen nog een baby te krijgen. Piet stort zich, ondanks zijn leeftijd, vol op zijn papadag. Merel besluit voor het single moederschap te gaan, maar net als de test een plusje geeft en de hormonen door haar lijf gieren, zet de charmante Luuk alles op zijn kop.

ZWANGER & CO I Premiére zaterdag 4 november om 20.30 uur

Genre: komedie, romantiek

Regisseur: Johan Nijenhuis

Cast: Lieke van Lexmond, Waldemar Torenstra, Bo Maerten, Thom Hoffman

LICORICE PIZZA I Premiére zaterdag 11 november om 20.30 uur

Genre: komedie, drama, romantiek

Regisseur: Paul Thomas Anderson

Cast: Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Bradley Cooper

Regisseur Paul Thomas Anderson (Magnolia, There Will Be Blood) keert terug naar zijn Boogie

Nights-roots met deze meesterlijke coming of age-komedie over de tiener Gary en de tien jaar oudere Alana die in de zomer van 1973 verliefd worden. Het is het begin van een merkwaardige en grillige verhouding tussen de ambitieuze tiener en de richtingloze jongedame, die samen op een wild avontuur gaan in de San Fernando Valley.

ARTHOUSE SUNDAY

WORST PERSON IN THE WORLD I Premiére zondag 19 november om 20.30 uur

Genre: komedie, drama, romantiek

Regisseur: Joachim Trier

Cast: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum

Velen die de dertig naderen hebben existentiële vragen en ervaren stress en twijfel. De Noorse regisseur Joachim Trier maakte een geestig en energiek portret over het dertigersdilemma van een vrouw die met haar carrière en haar liefdesleven worstelt.

Wanneer Julie 30 wordt, heeft ze het gevoel dat haar leven stilstaat. Haar vrienden krijgen kinderen en zijn gelukkig en haar relatie met de oudere, succesvolle striptekenaar Aksel is stabiel. Toch vraagt Julie zich af of dit alles is wat het leven te bieden heeft. Als ze de jongere en knappe Eivind ontmoet, gooit Julie het over een andere boeg in de hoop antwoorden te vinden over de liefde, haar carrière en het leven.

SUNDOWN - Premiére zaterdag 25 november om 20.30 uur

Genre: drama

Regisseur: Michel Franco

Cast: Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios, Henry Goodman

Onder de regie van de Mexicaanse Michel Franco ontvouwt zich een mysterieus en choquerend drama met Tim Roth en Charlotte Gainsbourg, waarbij niets is wat het lijkt. Het verhaal neemt bizarre wendingen wanneer een rijke Brit weigert zijn vakantie in Mexico af te breken ondanks een sterfgeval in de familie.

Neil Bennett (Tim Roth), een vermogende Brit, viert met familieleden een zorgeloze vakantie in een luxe resort in het Mexicaanse Acapulco. Een telefoontje verstoort de zonnige idylle. Er is een sterfgeval in de familie en het gezelschap moet onmiddellijk terugkeren naar Londen. Maar in plaats van zijn familie te vergezellen neemt Neil zijn intrek in een budgethotel, drinkt hij bier op het strand, ontmoet hij een plaatselijke schone en verzint hij redenen om zijn terugkeer naar huis uit te stellen. Wat is Neil van plan?