Onopgemerkte helden in 'KRO-NCRV 2Doc: Onzichtbaar'

Schoonmakers zijn de helden die elke dag ons land schoonhouden en de samenleving draaiende houden. Als het leger van schoonmakers voorbijgetrokken is, ziet onze wereld eruit zoals we hem elke dag weer ervaren: schoon en overzichtelijk.

Pas als zij hun werk niet meer doen, worden ze zichtbaar. De 'KRO-NCRV 2Doc: Onzichtbaar' belicht de onopgemerkte helden die onze wereld schoonpoetsen.

Een schoon mens in een schone samenleving

Dagelijks veroorzaken wij in Nederland ontelbaar veel afval. Het vuilnis wordt in een steeds sneller tempo, met grote efficiëntie opgehaald, weggeveegd, schoongepoetst, afgevoerd en vernietigd door een leger van schoonmakers. Van scholen en kantoren tot ziekenhuizen en straten, ze zijn overal aan het werk, onvermoeibaar en bescheiden. Je zou er bijna het bedrieglijke gevoel aan kunnen overhouden dat je een schoon mens in een schone wereld bent. Maar wat die schoonmakers in werkelijkheid voor je hebben opgeraapt, wat zij aantreffen en wat ze ermee doen en waar al die hopen afval blijven, ook die van jou, dat nemen we simpelweg niet meer waar. Hoe ziet onze wereld er eigenlijk uit als die nog niet is schoongepoetst? Wat als we de kijker met de camera meenemen in de vuile onderbuik van Nederland. In zijn volle omvang. En wij door de ogen van haar schoonmakers naar onszelf kijken? In welke wereld leven we dan?

Harde werkers in onzekere branche

De trotse teamleider Asah werkt al 15 jaar op de TU Delft, maar hij is afhankelijk van de aanbesteding voor telkens een ander schoonmaakbedrijf. Zijn werk is zijn leven, al verlangen de bazen dat hij nog goedkoper werk levert. Monika maakt al 20 jaar schoon in Groningen. Als kaderlid van de FNV strijdt zij volop voor betere lonen voor haar en haar collega’s. Misschien wordt ze als eerste schoonmaker in de gemeenteraad gekozen.

De liefde bracht Kissi naar Nederland. Hij liet in Gambia alles achter en werkt hier als gelukkige schoonmaker. Maar door zijn echtscheiding is zijn verblijfsvergunning ingetrokken. Hij popelt om weer aan het werk te mogen. Gulcan werkt sinds kort als schoonmaker. Ze houdt van haar werk, maar 4 uur woon-werkverkeer met het openbaar vervoer per dag is zwaar. Daarom probeert ze haar rijbewijs te halen. Vivi rijdt al 10 jaar op de vuilniswagen in Rotterdam. Het legen van propvolle maxi-containers houdt haar fit. Maar de onzichtbaarheid in het stressvolle stadsverkeer eist zijn fysieke tol.

'Onzichtbaar' confronteert de kijkers met de eigen betrokkenheid en onthult de prijs die wordt betaald voor de schone schijn die we koesteren.

'Onzichtbaar' is geregisseerd door Gabrielle Provaas en geproduceerd door Tomtit Film in samenwerking met KRO-NCRV. Deze productie kwam tot stand in het kader van Teledoc met steun van KRO-NCRV, CoBO, Filmfonds en NPO.

'2Doc: Onzichtbaar', donderdag 12 oktober om 22.20 uur bij de KRO-NCRV op NPO 2.