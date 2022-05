Onderzoek moordaanslag Russische oppositieleider Alexei Navalny in '2doc: Navalny'

In augustus 2020 wordt een vliegtuig dat van Siberië naar Moskou reisde, omgeleid naar Omsk wanneer een passagier aan boord doodziek wordt. Die passagier is Alexei Navalny, de felste criticus van Vladimir Poetin, en leider van de Russische oppositie.

Navalny wordt naar Duitsland geëvacueerd. Daar bevestigden de Duitse autoriteiten dat Navalny met het zenuwgas Novistjok is vergiftigd.

Maar hoe is dit gebeurd? En door wie is dit gedaan? Deze vragen vormen de kern van 'Navalny', een fly-on-the-wall documentaire die zich ontvouwt met het tempo van een thriller.

De film brengt Navalny en onderzoeksjournalist Christo Grozev van Bellingcat samen, terwijl ze nauwgezet de identiteit van de potentiële huurmoordenaars onderzoeken. De documentaire is in realtime opgenomen in een klein Duits stadje terwijl Navalny herstelt en het moordonderzoek zich ontvouwt.

'Navalny', geregisseerd door Daniel Roher, is ook een studie van Navalny de man. Scènes met Navalny’s vrouw en kinderen en met zijn collega’s bieden een portret van een mediastrateeg en een leider die zich volledig inzet voor zijn vaderland.Navalny biedt toegang tot een politicus die resoluut aandringt op hervormingen, een leider die zich door niets laat schrikken, ook niet door zijn eigen vergiftiging.

Première Sundance Film Festival 25 januari 2022.

Winnaar Sundance 2022 van de Festival Favorite Award en de Audience Award voor de U.S. Documentary Competition.

'Navalny' is geregisseerd door Daniel Roher en is een productie van CNN Films en HBO Max, in samenwerking met Fishbowl Films, RaeFilm Studios en Cottage M. De film is geproduceerd door Odessa Rae van RaeFilm Studios, Diane Becker en Melanie Miller van Fishbowl Films en Shane Boris van Cottage M. Amy Entelis en Courtney Sexton van CNN Films en Maria Pevchikh zijn de uitvoerende producenten van de documentaire.

'2Doc: Navalny', donderdag 12 mei om 22.15 uur bij de VPRO op NPO 2.