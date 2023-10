Welke nieuwe band moeten we allemaal horen volgens Barry Hay? Wat is de playlist van S10? Welke legends nodigt WiWa uit? Wie zijn de muzikale bondgenoten van Naaz? Welke jonge, veelbelovende artiesten brengt Ilse de Lange mee?

En wat is volgens Spinvis het verband tussen muziek en poëzie? In 'On Stage' gooit presentatrice Nadia Moussaid samen met een hoofdgast de deuren van TivoliVredenburg wijd open voor Nederlandse muzikanten en kunstenaars. Ilse DeLange is de vijfde hoofdgast.

Ilse DeLange is de hoofdgast in 'VPRO’s On Stage'. De Almelose zangeres zit dit jaar een kwart eeuw in het vak. Ze brengt veel acts mee die ze graag aan een groter publiek wil introduceren, zoals Jana Mila, The Indien en zingende drummer Marlon Pichel. Uit België komt Stef Kamil Carlens, de muzikant die een roemrucht verleden heeft met bands als dEUS en Zita Swoon. Ook liet ze Matthew Crosby en Jake Etheridge overkomen, twee van haar schrijverspartners uit Nashville.

'Ik ben door iedereen hier zeer geïnspireerd', bekent DeLange aan het eind van de uitzending. Ze verzucht: 'Het is geen makkelijk vak. Je wordt vaak met jezelf geconfronteerd en dan moet je je eigen weg vinden. Da’s moeilijk zat. Dat is de kern wat ons allemaal hier verbindt. Een loopbaan in de muziek is geen optelsom: als ik dit en dit doe, ben ik er. De uitkomst is compleet onbekend. Alleen goede muziek is niet genoeg. Ik heb bewondering voor iedereen die die tocht aangaat, zoals alle muzikanten hier.'

'On Stage' met Ilse DeLange, vrijdag 13 oktober om 20.55 uur bij de VPRO op NPO 3.