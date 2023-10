'On Stage' aflevering zes met Naaz

Welke nieuwe band moeten we allemaal horen volgens Barry Hay? Wat is de playlist van S10? Welke legends nodigt WiWa uit? Wie zijn de muzikale bondgenoten van Naaz? Welke jonge, veelbelovende artiesten brengt Ilse de Lange mee?

En wat is volgens Spinvis het verband tussen muziek en poëzie? In 'On Stage' gooit presentatrice Nadia Moussaid samen met een hoofdgast de deuren van TivoliVredenburg wijd open voor Nederlandse muzikanten en kunstenaars. Naaz is de laatste hoofdgast van deze reeks.

De hoofdgast van de laatste aflevering van deze reeks 'On Stage' is Naaz. Op haar vijftiende deed de zangeres van Koerdische afkomst mee aan 'Holland’s Got Talent' en in de jaren daarna verwierf ze bekendheid met nummers als Words en Up To Something. Dit jaar staat ze meer in de spotlights dan ooit, met een concert onder eigen naam in Carré, een optreden op het festival Down the Rabbit Hole en een (zelf geregelde!) plek in het voorprogramma van Lana Del Rey. In gesprek met Nadia gaat Naaz in op haar Oosterse wortels, met bijdragen van zangeres Meral Polat, theatermaker Ferhat Kaplan en het Amsterdams Andalusisch Orkest. Verder treden zanger Thomas Azier, rockband De Staat en de jonge singer-songwriter Morpheus op.

'Ik heb mezelf echt beter leren kennen door de uitzending', aldus Naaz. 'Ik heb echt twee kanten: een gezellige kant en een melancholische kant. En bij deze aflevering van 'On Stage' komt vooral die melancholische, serieuze kant naar voren. Ik heb genoten.' Lachend: 'Ik vind het gewoon heel leuk om te horen wat ik leuk vind.'

'On Stage', vrijdag 20 oktober om 20.55 uur bij de VPRO op NPO 3.