Numidia geeft tieners de hele huishoudpot in 'Teenage Boss'

Elke dag fastfood bestellen, jezelf verwennen met dure cadeautjes en veel leuke uitstapjes plannen? Wat doen tieners als ze een maand lang de baas zijn over de portemonnee van hun ouders?

In het nieuwe seizoen van 'Teenage Boss' leven tieners deze droom onder toeziend oog van presentatrice Numidia. Hoe gaan ze om met een stapel geld? Gaan ze eindelijk een Playstation of vette sneakers voor zichzelf kopen? Of pakken ze verantwoordelijkheid, betalen ze rekeningen en halen ze de nodige boodschappen in huis? Deze financiële keuzes blijken niet makkelijk: zo besluit Rieuwerd (13) geen donatie aan de kerk te doen deze maand zodat hij meer geld voor zichzelf overhoudt, maar hij moet dit wel even zelf aan de voorganger in de kerk gaan uitleggen. Felicity (13) droomt al tijden van een paar sneakers van €500, maar heeft ook mondjes te voeden. En de jongste Teenage Boss, Mees (10), blijkt een gat in zijn hand te hebben. Redden de Teenage Bosses het tot het eind van de maand of houden ze alleen dure levenslessen over?

Numidia: ''Teenage Boss' is voor mij een superbelangrijk programma om te maken. Zelf heb ik ook niet altijd de beste beslissingen genomen als het gaat om geld. De afgelopen jaren heb ik geleerd dat je niet boven je stand moet leven en niet al je geld over de balk moet smijten. Het valt mij op dat tieners tegenwoordig enorm in de verleiding worden gebracht door sociale media om dingen te kopen die ze helemaal niet nodig hebben. En dan kunnen ze ook nog eens achteraf betalen waardoor ze schulden op kunnen bouwen!'

In de eerste uitzending leert Liza (11) dat 'Teenage Boss' zijn niet alleen maar over rozen gaat. Ze is bezig met het pimpen van haar kamer en wil graag een nieuwe poef. Door online simpelweg te liegen over haar geboortedatum lukt het haar om een poef op afbetaling te bestellen. Als voor het einde van de maand al het geld op is en ze er ook nog achter komt dat ze de poef nog moet afbetalen is ze ten einde raad. Vindt ze een oplossing om haar schulden af te betalen?

'Teenage Boss' is vanaf 30 april iedere zondag om 18.20 uur te zien bij BNNVARA op NPO Zapp.