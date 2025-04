'NPO Doc: De Verkrotte Droom' toont hoe sociale woningbouw ten onder gaat aan marktdenken

Wat als je huis geen thuis meer is, maar een bureaucratische nachtmerrie? In 'NPO Doc: De Verkrotte Droom' van documentairemakers Ilse en Femke van Velzen is te zien hoe bewoners van de Amsterdamse Van der Pekbuurt vechten voor een eerlijke en duurzame renovatie van hun geliefde arbeiderswijk.

De huizen piepen en kraken, schimmel tiert welig en bij achterstallig onderhoud is het voor bewoners nauwelijks mogelijk om iets gedaan te krijgen bij woningcorporatie Ymere. Wat ooit een vooruitstrevend voorbeeld van sociale woningbouw was, is in de loop der jaren verwaarloosd en dreigt ten onder te gaan aan bureaucratie en marktdenken. Lukt het de Van der Pekkers om een eerlijke en duurzame renovatie af te dwingen, of raken ze verstrikt in een systeem dat hen steeds verder in de hoek drijft?

Vijftien jaar geleden voorkwam een groep vastberaden bewoners de sloop van de sociale huurwoningen in hun wijk. Ze wisten de woningcorporatie te dwingen tot renovatie in plaats van volledige nieuwbouw. Maar nu, terwijl de eerste huizenblokken worden opgeknapt, begint een nieuwe strijd: bewoners voelen zich bij de renovatie buitengesloten in een proces dat hen zou moeten dienen. Daar waar bestuurders het hebben over inspraak van bewoners liggen besluiten in de praktijk al vast. Kostenbesparingen krijgen voorrang, waardoor de renovatieplannen steeds verder worden uitgekleed. En ondertussen wonen ze in huizen waar het achterstallig onderhoud heeft geleid tot lekkende daken, muren vol schimmel en goedkope oplossingen die leiden tot nog meer ellende.

‘De Verkrotte Droom’ laat zien hoe de menselijke maat verdwijnt in een systeem waar stenen belangrijker lijken dan de mensen die erin wonen. Bewoners worden speelballen van een bureaucratisch apparaat dat hen alle zeggenschap ontneemt over hun meest fundamentele basisbehoefte: een veilig en gezond thuis. De strijd in de Van der Pekbuurt staat symbool voor een groter probleem in Nederland, waar volkshuisvesting steeds verder wordt uitgehold en bewoners zich gedwongen voelen om te vechten voor hun bestaanszekerheid.

‘NPO Doc: De Verkrotte Droom’ is een coproductie van IF Productions en BNNVARA

‘NPO Doc: De Verkrotte Droom’ is vanaf 27 april te zien bij BNNVARA op NPO Start en 1 mei om 22.20 uur op NPO 2.