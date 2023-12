NPO 1 viert kerst in Maastricht met André Rieu

Samen met het Johann Strauss Orkest geeft André Rieu een Kerstconcert in een sprookjesachtig Winterpaleis in Maastricht.

De mooiste kerstliederen, uitgevoerd door de Platin Tenors en de sopranen Anna Majchrzak en Michaela Oeste komen voorbij. Zo ook het Ave Maria en een song uit de beroemde musical Elisabeth (over het leven van Sissi) in het decor van Schloss Schönbrunn. De vijfjarige Mick Falize, solist in Little Drummer Boy, ontlokt met zijn innemende glimlach tranen van ontroering aan het hele publiek. The Golden Voices of Gospel laten samen met een dansende André de hele zaal swingen bij Mary’s Boy Child.

'André Rieu: Kerst in Maastricht', zondag 24 december om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.