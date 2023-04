Nieuwe serie 'Seeking Brother Husband' op TLC

We kennen de verhalen van één man met meerdere vrouwen – vooral in sommige religieuze kringen. De verhalen van een vrouw met meerdere mannen zijn minder bekend. Toch zijn die er ook, zo blijkt uit de nieuwe serie 'Seeking Brother Husband' waarin vier stellen gevolgd worden waar meerdere mannen de liefde delen met één vrouw.

Zoals bij Elisa en Mike waarbij het vreemdgaan door Elisa bijna tot een breuk leidde, maar uiteindelijk resulteerde in de beslissing om een tweede man in hun relatie toe te laten. Maar kunnen Elisa en Mike het wel eens worden over de keuze voor deze tweede man?

Kenya en Carl weten al veel langer hoe het is om hun relatie te delen met een andere man. Tiger woont al vijf jaar bij hen in en ze delen ook hetzelfde bed. Nu Kenya nóg een man erbij wil, waardoor Tiger de slaapkamer moet verlaten, komen de zaken er mogelijk anders voor te staan. Zal een derde man nieuwe energie geven in het meervoudige gezin of juist frictie veroorzaken tussen alle mannen?

Bij Chara en Patrick zorgde zijn drukke carrière voor minder intimiteit in hun relatie. In plaats van uit elkaar te gaan, besloten ze om een tweede man te zoeken voor Chara. Chara ontmoette Noble tijdens een retreat en was direct verkocht. Na een paar maanden daten, trok Noble bij hen in. De pandemie zorgde echter voor de nodige spanningen, waardoor Noble weer vertrok. Nu wil hij toch weer terug. Krijgt hij een tweede kans en wat betekent dat voor hun relatie?

Dat een relatie met meerdere geliefden tot frictie en jaloezie kan leiden, merkten ook Kim en Dustin die al dertien jaar samen zijn en een zoon van zeven hebben. Vinson trok bij hen in, maar vertrok weer na de nodige emotionele aanvaringen. Kim wil de band met Vinson weer herstellen, maar daarvoor zal Vinson zich wel over zijn jaloerse gevoelens heen moeten zetten.

'Seeking Brother Husband', vanaf woensdag 26 april om 21.30 uur op TLC.