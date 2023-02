Nieuwe seizoen van 'Je Zal Het Maar Hebben' start op internationale zeldzame ziektedag

Na 21 seizoenen zou je denken; alle zeldzame ziekten zijn toch wel voorbijgekomen? Niets blijkt minder waar. In het nieuwe seizoen van 'Je Zal Het Maar Hebben' komen onder andere de ziekte van Huntington, het Cantú Syndroom en Cutis Laxa voorbij.

Voor de meesten klinkt dit als abracadabra, maar voor de zestien jongeren die Jurre Geluk volgt, is het de realiteit. De een is zo geboren, de ander is het later in het leven tegengekomen. Maar één ding hebben ze met elkaar gemeen: ze proberen alles uit het leven te halen en jagen hun dromen na. Hoe doen ze dit aangezien hun ziekte of aandoening het minder makkelijk maakt om mee te draaien in de maatschappij? Hoe zorgen ze ervoor dat hun ziekte of aandoening niet de baas over hun leven wordt?

In de eerste aflevering zien we de 21-jarige Jowy die op Instagram haar ‘coming out’ deed voor haar unieke aandoening. Ze heeft onder andere overbeharing op haar gezicht, armen en benen, want ze is geboren met het Cantú Syndroom. Een aandoending die wereldwijd slechts bij 150 mensen voorkomt. Als kind werd ze uitgemaakt voor aap en begon ze haar overbeharing te scheren, maar nu wil ze omarmen wie ze is; ínclusief haar extra haar. Jurre wil ervaren hoe het is om zoveel haren te moeten scheren, dus gaat hij voor gladde benen in een scheersessie.

Ook zien we voor het eerst een duo in ‘Je Zal Het Maar Hebben’. Broer en zus Damiano (19) en Serena (15) lijden namelijk allebei aan de Ziekte van Huntington. Dat is Alzheimer, Parkinson en ALS in één. Normaal gesproken ontstaan de symptomen als je tussen de 35 en 50 jaar bent, maar bij Serena en Damiano begon het al toen ze acht jaar waren. Hun broer zijn ze al verloren aan de ziekte, maar ondanks dit alles willen ze één ding duidelijk maken: ze zijn écht gelukkig. Jurre gaat op bezoek als ze een tuinfeestje voor vrienden en familie organiseren, puur om het leven te vieren.

'Je Zal Het Maar Hebben' is vanaf dinsdag 28 februari om 21.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.