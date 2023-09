Nieuwe seizoen van 'Dossier Opgelicht?!' te zien op NPO 3

Zijn verhaal lijkt een handleiding voor succes: Indy (27) is deejay en bestiert een eigen modemerk: Greg Noise. Online is zijn leven jaloersmakend, Ibizafeesten, dure auto's en mooie vrouwen. Maar in de echte wereld speelt zich een drama af.

Want Indy is ook aannemer, met rampzalige gevolgen. Een slachtoffer treft op hout van een speciaal voor hem handgemaakte keuken, Ikea stickers aan. Wandkasten passen niet en vloeren zijn fout gelegd. En het blijkt dat een boiler water lekt op de bedrading. Gelukkig is het slachtoffer thuis, anders was het huis mogelijk afgebrand. Een andere klant heeft soortgelijke ervaringen, de verbouwing is een ramp en de schade loopt in de tienduizenden euro’s. Een ander slachtoffer zit met Kerst aan het diner, als plotseling het plafond instort.

'Dossier Opgelicht?!' spreekt ook twee voormalige profvoetballers. Die investeerden in Indy’s modebedrijf, maar kregen aanvankelijk niet al hun geld terug. Is het verbrast? Op zoek naar de waarheid rond Indy, die dankzij 'Opgelicht?!' plotseling toch nog over wat geld beschikt.

'Dossier Opgelicht?!', maandag 25 september om 21.15 uur bij AVROTROS op NPO 3.