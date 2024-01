Nieuwe reeks van 'Het Beste Van...' opent met Whitney Houston

De legendarische muziek en carrières van verschillende bijzondere artiesten staan centraal in een nieuwe reeks van 'Het Beste Van...'

Bekende Nederlanders, collega-artiesten, fans, presentatoren en dj's delen hun herinneringen aan Whitney Houston, Tina Turner, de Bee Gees, Gloria Estefan en Lionel Richie. Welke hits zijn bijgebleven? Wat maakte deze artiest zo uniek?

Whitney Houston - 7 januari

Gaia Aikman, Tarikh Janssen, Annemieke Schollaardt, Eric de Munck, Jasmine Sendar, Jeroen Nieuwenhuize en vele anderen bekijken de hits en carrière van Whitney Houston. In sneltreinvaart gaan ze door haar roerige leven; haar vroege jeugd met tante Dionne Warwick, haar doorbraak en de ongekende roem met de aanstekelijke eerste hits. Naast zingen is het de grote droom van Whitney om actrice te zijn en die kans krijgt ze in The Bodyguard. Het absolute hoogtepunt is natuurlijk I Will Always Love You.

Tina Turner - 14 januari

Mell, Wolter Kroes, Shay Kreuger, Raymond Mens, April Darby, Morad El Ouakili en vele anderen blikken terug op het onstuimige leven van Tina Turner. Op jonge leeftijd wordt Tina door Ike Turner uitgenodigd om met hem mee te zingen op het podium: een roemrucht koppel is ontstaan. Samen scoorden zij vele hits, maar dat bracht Tina weinig geluk. Ike mishandelt haar geestelijk en lichamelijk, wat ertoe leidt dat Tina bij hem wegloopt. Veel later begint haar nieuwe carrière met de hit Let’s Stay Together. Daarna ontwikkelt Tina zich tot één van de grootste podium-acts ter wereld en reist ze de hele wereld rond met hits als Proud Mary, Private Dancer en Simply The Best.

Bee Gees - 21 januari

Numidia, Roos Schlikker, Tim Klein, Howard Komproe, Annette Barlo en vele anderen bekijken de hits en het verhaal van de Bee Gees. In sneltreinvaart gaan we door de carrière van de broers Gibb. De wereldwijde doorbraak komt met de film Saturday Night Fever. Hun succes is ongekend en ze scoren maar liefst zes nummer 1-hits op rij in Amerika. Aan het disco-tijdperk komt eind jaren 70 vrij abrupt een einde op Disco Demolition Night, waarin een groot aantal disco-platen publiekelijk wordt verbrand. Zowel muzikanten als dj’s hebben genoeg van de overkill aan discomuziek. Met als gevolg dat de Bee Gees zich in de luwte begeven. Als de Bee Gees eind jaren 80 terugkeren, scoren zij wederom met het catchy 'You Win Again'.

Gloria Estefan - 11 februari

Belle Perez, Paul Morris, Eva Koreman, Numidia, Maurice Wijnen en vele anderen bekijken de hits en carrière van Gloria Estefan. Gloria maakt furore met de band Miami Sound Machine en eind jaren 80 gaat ze solo verder. Ze blinkt niet alleen uit in de opzwepende latin muziek, maar maakt ook prachtige ballads. In 1989 krijgt Estefan een vreselijk ongeluk met haar tourbus en raakt zij ernstig gewond. Door intensieve revalidatie staat zij een jaar later weer op de planken. Er breekt een nieuwe fase aan in de carrière van Gloria, waarin ze meer terugkeert naar haar Cubaanse roots en ook weer meer Spaanstalig gaat zingen.

Lionel Richie - 25 februari

Denice Dest, Evelien de Bruijn, Rob Janssen, Jessie Maya, Noël van Kleef, Igmar Felicia en vele anderen vertellen hun herinneringen aan Lionel Richie. In sneltreinvaart gaan we door zijn carrière. Richie begint als muzikant en zanger bij The Commodores, waar hij veel nummers voor schrijft. Deze band maakt uptempo funkmuziek, maar scoort ook met langzame nummers zoals Three Times A Lady en Easy. Richie besluit in 1982 solo te gaan. Tot diep in de jaren 90 brengt hij hits uit, die veelal de top 10 bereiken, zoals My Destiny.

'Het Beste Van…', vanaf zondag 7 januari om 20.15 uur bij AVROTROS op NPO 3.