Nieuwe reeks 'De Streken van Van Boven' op NPO 2

Wat hebben de vroegere Limburgse mijnwerkers en hun paarden te maken met zuurvlees (zoervleisj)? Is er nog een toekomst voor the good old aardappelen, vlees en groente en het Chinees Indische restaurant?

Vanaf dinsdag 23 mei is Yvette van Boven weer terug met een nieuwe serie van 'De Streken van Van Boven'. In het AVROTROS-programma gaat Yvette van Boven samen met haar hondje Hughie op zoek naar de oorsprong én de toekomst van Nederlandse gerechten en eetgewoonten. In haar zoektocht laat ze zich verrassen door oude en nieuwe smaken en kookt ze zelf natuurlijk ook met alle inspiratie die ze heeft opgedaan.

Wat zegt de Nederlandse keuken over ons? Over waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan? Yvette van Boven zoekt het uit in deze derde reeks. Zo gaat ze op reis in de Joodse kosjere keuken; hoe is die eigenlijk verbonden met de Nederlandse keuken? Kneidlach en gefilte fisj staat over het algemeen niet op de menukaart in Nederland, met viskoekjes komen we al dichterbij en kibbeling is bij iedereen wel bekend. Ook duikt ze in het verhaal achter het traditionele Limburgse zuurvlees (zoervleisj), in het fenomeen van de snackbar en reist ze door Den Haag en Rotterdam om de oorsprong van het Chinees Indische restaurant in Nederland te onderzoeken.

Yvette van Boven: 'Dit derde seizoen is voor mij de leukste serie 'Streken' ooit! Ik krijg op zoveerl vragen over de Nederlandse keuken eindelijk antwoord. We duiken in de geschiedenis maar ook in de toekomst. Dat maakte deze serie echt leuk en anders. We hebben het met heel veel plezier gemaakt; we ontmoeten ontzettend interessante mensen en proeven heel, heel veel lekkers. Natuurlijk ga ik zelf met alle nieuwe informatie koken en dat levert heel leuke gerechten op. Proef maar mee!'

Yvette verdiept zich ook in de Hollandse pot, die ze eigenlijk maar een saaie keuken vindt. Maar is dat altijd zo geweest? De gemiddelde Nederlander schuift hem dagelijks naar binnen als ontbijt of als lunch: de boterham met kaas. Maar hoe zijn wij eigenlijk tot die eentonige broodtrommel gekomen?

De gerechten uit de afleveringen zijn na de uitzending terug te vinden op avrotros.nl.

'De Streken van Van Boven', vanaf dinsdag 23 mei om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.