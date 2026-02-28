Nieuwe maand, nieuwe must-sees: Paramount Network brengt iconische films in maart

Conrad Janssens openhartig over mama Ilse De Meulemeester in 'Maison Verhulst'
zaterdag 28 februari 2026
Foto: © Paramount Global 2022

Maart staat bij Paramount Network volledig in het teken van spannende filmweken, iconische acteurs en geliefde series. De zender presenteert een gevarieerd aanbod vol actie, emotie en Hollywood‑klassiekers, waarmee kijkers elke avond verzekerd zijn van topentertainment.

Transformers Week en tv première van Transformers One
Maandag 9 maart t/m vrijdag 13 maart om 20.00 uur


Zet je schrap voor de Transformers Movie Week, waarin actie, nostalgie en spectaculaire robotgevechten centraal staan. De week wordt bekroond met de tv-première van 'Transformers One': een gloednieuw hoofdstuk dat teruggaat naar het begin van Optimus Prime en Megatron, nog voordat ze elkaars vijanden werden. Van epische transformaties tot het ontstaan van legendarische rivaliteit, deze week is een must voor zowel trouwe fans als nieuwe kijkers.

Tom Cruise Week
Maandag 16 maart t/m zondag 22 februari om 20.00 uur met dubbele films op vrijdag, zaterdag en zondag

Fans krijgen nooit genoeg van Tom Cruise. Daarom staat er opnieuw een hele week in het teken van deze Hollywood-superster, met films uit verschillende fases van zijn carrière. Van iconische klassiekers als 'Top Gun' en 'Days of Thunder' tot spannende publieksfavorieten zoals 'Minority Report', 'Collateral' en de 'Jack Reacher'-films. Ook 'War of the Worlds', 'The Firm' en 'Tropic Thunder' maken deel uit van deze speciale week

Happy Birthday Eddie Murphy Week
Maandag 30 maart t/m zondag 4 april om 20.00 uur, zaterdag vanaf 13.20 uur

Ter ere van de verjaardag van Eddie Murphy staan maar liefst 14 van zijn films op het programma, inclusief een zaterdagmarathon. Eddie Murphy is een van de meest invloedrijke entertainers uit de Hollywoodgeschiedenis. Als comedian, acteur en stemacteur raakte hij generaties met iconische films als 'Coming to America', 'Trading Places', 'Norbit' en 'Dr. Dolittle'. Zijn veelzijdigheid leverde hem niet alleen groot box-office succes op, maar ook erkenning van critici, waaronder een Grammy Award voor zijn baanbrekende comedywerk. Van vlijmscherpe humor tot meeslepend drama, Eddie Murphy blijft een tijdloze publieksfavoriet.

Meer geweldige films 
Elke avond om 20.00 uur

Paramount Network presenteert de allerbeste titels uit Hollywood: 'The Godfather', 'Grease', 'Batman v Superman: Dawn of Justice', 'The Sum of All Fears', 'Hidden Figures', 'Along Came a Spider', 'Chocolat', 'Rocketman', 'Life of Pi', 'War Horse', 'A.I. Artificial Intelligence' en 'Bob Marley: One Love'.

Vertrouwde favorieten
Naast de films en filmhoogtepunten blijft Paramount Network in maart de thuisbasis voor de vertrouwde favoriete series:

'CSI: Miami' (Seizoen 6–10) – maandag t/m vrijdag, dubbele afleveringen vanaf 16 maart om 14.10 uur
'Buffy: The Vampire Slayer' – maandag t/m vrijdag om 16.05 uur
'Hawaii Five-O' – maandag t/m vrijdag om 18.00 uur
'Supernatural Sundays' – elke zondag van 6.00 tot 20.00 uur: marathons van bovennatuurlijke mysteries en magische avonturen met 'Medium' en 'Charmed'.


