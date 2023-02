Nieuwe lijsttrekkers BBB en Volt bij Rick Nieman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag'. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er dit seizoen extra aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondagmorgen live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

Minister Karien van Gennip

Zondagmorgen is minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te gast bij Rick Nieman. De CDA-bewindsvrouw in gesprek over arbeidsmigratie en de problemen op de arbeidsmarkt.

Nieuwe lijsttrekkers Ilona Lagas (BBB) en Gaby Perin-Gopie (Volt)

Lijsttrekkers voor de senaat Ilona Lagas van BBB en Gaby Perin-Gopie van Volt geven hun visitekaartje af. Allebei willen ze in de Eerste Kamer komen. Waar gaan zij zich hard voor maken in de senaat.

Wierd Duk

Met oud-Ruslandcorrespondent Wierd Duk maken we de balans op van één jaar oorlog in Oekraïne. Hoe staat president Zelensky ervoor? Wat is de strategie van president Poetin? En welke rol speelt de Navo in dit conflict.

Trendwatcher Farid Tabarki

Onder de machtige techreuzen is paniek losgebarsten rond ChatGPT. Het chatsysteem wordt nu al een doorbraak genoemd op het gebied van kunstmatige intelligentie. Trendwatcher Farid Tabarki over de gevolgen voor de techwereld.

'WNL Op Zondag', zondag 19 februari om 10.00 uur op NPO 1.