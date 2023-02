Nieuwe editie Alain ziet sterren en drie nieuwe experts in 'BinnensteBuiten'

KRO-NCRV's 'BinnensteBuiten' brengt vanaf volgende week een gloednieuwe serie van Alain ziet sterren, waarin culinair expert Alain Caron in gesprek gaat met de beste sterrenchefs van eigen bodem.

Daarnaast introduceert het duurzame lifestyleprogramma dit seizoen drie nieuwe experts: Tim Hogenbosch, Manon Wijermars en Rogier van Vugt.

Alain ziet sterren

Alain Caron ontmoet ook dit seizoen een aantal van Nederlands grootste chefs in de serie Alain ziet Sterren. De afgelopen jaren kreeg hij al een kijkje in de keuken bij verschillende toonaangevende chefs. In de nieuwe reeks interviewt Alain onder anderen Jermain de Rozario (Restaurant De Rozario), François Geurds (FG Restaurant) en Sidney Schutten (Spectrum). De vijfdelige serie start op woensdag 15 februari.

Nieuwe gezichten

Dit seizoen worden er drie nieuwe experts geïntroduceerd in 'BinnensteBuiten'. Natuur-beleef-expert Tim Hogenbosch, bekend van o.a. het KRO-NCRV programma 'Beestenbrigade', kent als geen ander de voordelen van werken in de natuur en weet kinderen daar altijd voor te enthousiasmeren. In 'BinnensteBuiten' gaat hij op pad met leerkrachten die actief bezig zijn met buitenles geven. KRO-NCRV ondersteunt de missie van IVN en Jantje Beton voor meer buitenlessen. Hoe meer liefde voor de natuur, hoe groener de toekomst.

Daarnaast wordt het expertteam uitgebreid met Manon Wijermars. Manon biedt groene dagbesteding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met haar collega’s Simon en Jan gaat ze aan de slag met verschillende mooie tuinklussen.

En als je meer wilt weten over binnenplanten of cactussen, ben je bij expert Rogier van Vugt aan het juiste adres. Als hoofd horticultuur van De Hortus Botanicus Leiden beschikt hij over veel kennis die hij graag wil delen. In 'BinnensteBuiten' geeft hij de kijker tips hoe je kamerplanten laat overleven en kan stekken.

Over 'BinnensteBuiten'

'BinnensteBuiten' is al acht seizoenen op de Nederlandse televisie te zien. Door de jaren heen heeft het programma een trouwe achterban opgebouwd met gemiddeld 650.000 kijkers per aflevering. Elke werkdag delen experts uit verschillende vakgebieden hun kennis op het gebied van koken, wonen, kunst en buitenleven. Ook online kun je volop inspiratie opdoen via www.binnenstebuiten.tv.

'BinnensteBuiten', elke werkdag om 19.05 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.