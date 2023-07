Nieuwe documentaire 'DEPOT – Reflecting Boijmans' van Sonia Herman Dolz in 'Het Uur van de Wolf'

Het is het eerste publiekelijk toegankelijke kunstdepot ter wereld: het Depot Boijmans Van Beuningen. En niet alleen vanwege de bijzondere inhoud, maar zeker ook door de verrassende vorm is het iconische spiegelpaleis een Rotterdamse publiekstrekker gebleken.

In de documentaire 'DEPOT – Reflecting Boijmans' volgt regisseur Sonia Herman Dolz de bouw van het Depot dat onderdak zal gaan bieden aan een collectie van ruim honderdvijftigduizend kunstwerken. Het is de verwezenlijking van de gezamenlijke droom van museumdirecteur Sjarel Ex en architect Winy Maas.

In 2019 sluit museum Boijmans Van Beuningen de deuren voor een grootschalige renovatie die naar verwachting tien jaar zal duren. Dit valt samen met de droom om de gehele collectie voor altijd toegankelijk te maken voor het publiek in de vorm van een groots, nieuw depot. De documentaire neemt ons niet alleen mee in de totstandkoming van dit kunstdepot, maar trekt aan de hand van de film ‘Bouw van Boymans’ (1935) ook parallellen met de constructie van het huidige museumgebouw, dat in 1935 haar deuren opende. Toen al hadden museumdirecteur Dirk Hannema en architect Ad van der Steur de wens om de volledige collectie van het Boijmans museum tentoon te stellen. Waar geen rekening mee werd gehouden, was een opslagplaats voor de sterk groeiende collectie kunstwerken. “Een ingebouwd defect” noemt Sjarel Ex het. De bouw van het Depot moet dit probleem oplossen en is daarmee een unieke, visionaire onderneming.

Naast de functie wordt ook uitgebreid nagedacht over de uitstraling van het Depot. Een gebouw met ruim zestienhonderd spiegels aan de buitenkant; niet iedereen is er over te spreken. Toch stemt de hoogste rechter in met de plannen. Terwijl de bouw van het Depot begint, start in 2019 museum Boijmans Van Beuningen met één van de grootste inpakoperaties aller tijden. Maas en Ex leiden de kijker met aanstekelijk plezier rond door zowel het uitgeklede museum als het gloednieuwe Depot. Ze laten details zien die doorgaans aan het oog onttrokken worden. Beide gebouwen geven zich bloot. In november 2021 is het dan eindelijk zover: het Depot wordt geopend.

'DEPOT – Reflecting Boijmans' is de nieuwste film van filmmaker Sonia Herman Dolz, bekend van bekroonde documentaires als Romance de Valentía (1994) en Lágrimas negras (1998). In 2015 maakte ze de documentaire Conducting Boijmans (2015). 'DEPOT - Reflecting Boijmans' ging eerder dit jaar in première op het International Film Festival Rotterdam.

Regie en productie: Sonia Herman Dolz.

'Het Uur van de Wolf: DEPOT – Reflecting Boijmans', donderdag 13 juli om 22.10 uur bij de NTR op NPO 2.