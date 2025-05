Nieuwe beelden van schutter en handlanger in Rijswijk in 'Opsporing Verzocht'

Afgelopen vrijdag maakte de politie in Rijswijk een foto openbaar van de verdachte die donderdag 1 mei op een druk terras een 41-jarige man doodschoot.

Vanavond in 'Opsporing Verzocht' nog niet eerder vertoonde bewegende beelden van deze man en een tweede verdachte.

Laatst bekende beelden slachtoffer (85) Ermelo

In haar huis aan de Heidelaan in Ermelo werd woensdagochtend 7 mei het lichaam van de 85-jarige mevrouw Hoffmann aangetroffen. Inmiddels gaat de politie ervan uit dat haar dood een misdrijf is. Om te achterhalen wie er als laatste bij haar kan zijn geweest, worden de laatst bekende beelden van het slachtoffer in leven getoond. De rechercheurs hopen dat getuigen cruciale informatie of beelden hebben.

Mis-je-Mei

In mei besteedt de politie landelijk extra aandacht aan langdurig vermisten. Vanavond in 'Opsporing Verzocht' meer details en oproepen rond de vermissingen van Bennie Dijkslag, Gino Versteeg en Arne Hermsen.

Verder onder andere bewakingsbeelden van een verkrachter in Den Haag, twee overvallers die voor een dichte deur van een casino in Made staan en de verdachte van een gewelddadige overval op een slijterij in Utrecht.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 13 mei om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.