Nieuwe afleveringen Vergeten Helden bij MAX

In het drieluik 'Vergeten Helden' vertelt presentator Jörgen Tjon de verhalen van heldhaftige strijders uit de voormalige Nederlandse koloniën.

Mannen en vrouwen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog met gevaar voor eigen leven aansloten bij het Nederlands verzet. Ze vochten samen met Nederlandse verzetsstrijders, saboteerden de nazi’s of brachten Joden in veiligheid.

Jörgen Tjon volgt de strijders terug in de tijd en achterhaalt een geschiedenis die lang onderbelicht is gebleven. Ondanks dat relatief veel mensen uit Suriname, Nederlands-Indië en het toenmalige gebiedsdeel Curaçao tijdens de oorlogsjaren in het verzet zijn gegaan, is er weinig over terug te vinden. Kwam het door hun achtergrond? Of was het politiek? Feit is dat deze verzetsmensen de geschiedenisboeken maar zelden hebben gehaald en dat ze maar weinig waardering kregen na de oorlog.

Ook in het tweede seizoen van 'Vergeten Helden' staat elke aflevering in het teken van één voormalige kolonie en haar verzetshelden. Hoe zag hun wereld eruit vóór de oorlog, wat was hun reden om naar Nederland te gaan, wat dreef hen om bij het verzet te gaan, bij welke heldendaden waren zij betrokken en vooral: tegen welke prijs?

Aflevering 1 - Suriname - vrijdag 5 mei om 22.10 uur bij MAX op NPO 2

Presentator Jörgen Tjon belicht het leven van drie verzetshelden uit Suriname waarvan de daden in de vergetelheid zijn geraakt: dokter Adolf Wong, die geallieerde piloten verzorgde en in veiligheid bracht, schrijver Lou Lichtveld, die een speelgoedfirma als dekmantel voor illegale praktijken gebruikte, en Charles Lu-A-Si, die gearresteerd werd voor zijn betrokkenheid bij de Februaristaking. Jörgen spreekt nabestaanden en bezoekt locaties die een rol speelden in de verzetsacties. Verder bespreekt hij met schrijfster Karin Amatmoekrim in hoeverre het koloniale verleden van deze mensen hun drang om in verzet te gaan heeft beïnvloed.

Muziektheatervoorstelling

In De Kleine Komedie (Amsterdam) speelt op donderdag 4 mei theatergezelschap Urban Myth de voorstelling Vergeten Helden. Een muzikale vertelling over WOII-verzetshelden van kleur. De cast, bestaande uit onder anderen Jeangu Macrooy, Birgit Schuurman en Monique Klemann, vertelt de verhalen van Anda Kerkhoven (uit Indonesië), Albert Wittenberg (uit Suriname), Boy Ecury (uit Aruba) en George Maduro (uit Curaçao), die in Nederland in het verzet zaten.

'Vergeten Helden' is een coproductie van Omroep MAX en Stepping Stone.

'Vergeten Helden', vanaf vrijdag 5 mei om 22.10 uur bij MAX op NPO 2.