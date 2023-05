Nieuwe afleveringen van 'Bed & Breakfast' bij MAX

In het programma 'Bed & Breakfast' testen b&b-eigenaren andermans accommodaties. Ze logeren bij elkaar en bepalen zelf wat ze hun verblijf waard vinden.

In elke aflevering logeren drie stellen een nachtje in elkaars bed & breakfast. De b&b-eigenaren proberen hun gasten zo goed mogelijk in de watten te leggen, terwijl de gasten hun verblijf aan een grondig onderzoek onderwerpen. Na een leuk uitje en een nacht in andermans bed & breakfast, bepalen de gasten zelf wat zij hun bezoek waard vinden.

Aflevering 6 – maandag 22 mei om 21.25 uur bij MAX op NPO 1

In de Achterhoek, op steenworp afstand van de Duitse grens, logeren de koppels bij voormalig horecatijgers Monique en Martin. De kamers bevinden zich in een gebouw, waar ooit een geldwisselwinkeltje gevestigd zat. In het dorp gaat de groep naar het Nationaal Onderduikmuseum. In de kleurrijke b&b van Karin en Mauro logeren de gasten in een theater en een huisje. Voor de activiteit blijft het gezelschap bij de bed & breakfast, waar zij toneelspelen onder begeleiding van Karin zelf. Bij Harold en Kees logeert het b&b-kwartet vervolgens in kamers die de inrichting hebben gekregen van twee plekken op de wereld waar Harold en Kees mooie herinneringen aan hebben. Om de maatschappelijke betrokkenheid van hun dorp te tonen aan hun gasten, nemen de deelnemers het dorpsparkje onder handen door vuil te prikken. Als beloning voor hun hulp, worden ze getrakteerd op een muzikaal optreden van een lokaal zangduo.

