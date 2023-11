Nieuwe afleveringen 'Expeditie Nederland' in november bij MAX

Vanaf maandag 6 november gaat 'Expeditie Nederland' verder bij MAX met nieuwe afleveringen om 18.30 uur op NPO 2. MAX gaat de samenwerking aan met regionale omroepen op verschillende thema's. Elke maandag wordt een nieuw onderwerp behandeld door vijf regionale verslaggevers.

In 'Expeditie Nederland' berichten verslaggevers van de regionale omroepen over onderwerpen die ons allemaal raken, maar die per provincie een eigen verhaal opleveren. Verschillende onderwerpen komen aan bod; van geschiedenis en cultuur tot actuele vraagstukken en zorg. Door perspectieven vanuit veertien verschillende omroepen wordt er een compleet beeld gegeven van Nederland als geheel, inclusief het Caribisch Netwerk. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de regio's op deze thema's? Hoe vormen deze verschillen en overeenkomsten Nederland?

Aflevering 9

Door de jaren heen is veel natuur verloren gegaan door landbouw, woonwijken en bedrijventerreinen. Gelukkig verschijnt door de jaren heen ook veel nieuwe natuur. In deze aflevering gaan we op zoek naar dit soort nieuwe natuur, zoals het Markermeer en de Marker Wadden die zijn ontstaan na de bouw van de Afsluitdijk. Ook duiken we in de historie van het Zeeuwse Deltapark Neeltje Jans en nemen we een kijkje op de Drentse landbouwgronden.

Aflevering 10

Het woningtekort is een probleem dat helaas heel actueel is. Deze week gaan we kijken hoe het gesteld is met de huizenmarkt in Nederland. We brengen een bezoek aan 'tiny houses' in Brabant, die tegenwoordig erg populair zijn. Verder zijn we in deze aflevering ook op Curaçao, waar het voor starters erg moeilijk is om een huis te kopen.

Aflevering 11

Bij nabuurschap wordt vaak gedacht aan een pannetje soep naar de buurman brengen. Tegenwoordig is nabuurschap vaak meer georganiseerd. Zo ook in Drenthe, waar hospitaverhuur onder studenten steeds populairder wordt en eenzaamheid onder jongeren vermindert. Ook in Zeeland en Drenthe kijken we naar hoe de bevolking manieren bedenkt om modern burgerschap vorm te geven.

Aflevering 12

Misschien ligt het niet voor de hand, maar een aantal wereld veranderende uitvindingen komen gewoon van Nederlandse uitvinders. Zo werd de eerste elektrische auto al heel lang geleden uitgevonden in Groningen, maar daar blijft het niet bij. Ook het concept Wi-Fi en de kunstnier zijn bedacht door Nederlandse uitvinders.

'Expeditie Nederland', elke maandag om 18.30 uur bij MAX op NPO 2.