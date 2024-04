Nieuwe aflevering van 'Tijl in het voetspoor van Richard Wagner'

Tijl Beckand reist door het leven en werk van de beroemde 19e eeuwse componist Richard Wagner. Hij vertelt Wagners bijzondere levensverhaal, hoe hij een belangrijk vernieuwer was van de muziek in zijn tijd en hoe zijn muziek invloed heeft gehad op het ontstaan van de filmmuziek.

Tijl reist naar Luzern en bezoekt het Graceland van de 19e eeuw: het Duitse Bayreuth. Hier bouwt Richard Wagner zijn eigen muziektempel, het Festspielhaus, waar alleen zijn muziek zal klinken. Ook gaat in Bayreuth het meesterwerk van Wagner, Der Ring des Nibelungen, in première. Na ruim twintig jaar werken is dit vijftien uur durende spektakel, over hele goden en halfgoden, eindelijk klaar en beleeft een wereldpremière. De laatste twee delen van de Ring staan centraal: Siegfried en Götterdämmerung.

'Tijl in het voetspoor van Richard Wagner', woensdag 3 april om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.