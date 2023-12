Nieuw seizoen 'Volle Zalen' met oa Groenendijk en Karsu

Zijn laatste voorstelling 'Voor Iedereen Beter 'is helemaal uitverkocht, maar volle zalen waren voor Groenendijk lang niet altijd vanzelfsprekend.

Samen met Maas bezoekt ‘laatbloeier’ Groenendijk zijn ouderlijk huis in het dorp waar hij opgroeide. Droomde hij als jongetje al van het theater? Hoe behield hij zijn zelfvertrouwen in de tijd dat hij speelde voor ‘soms maar twintig mensen’? En welke rol speelt de relatie met zijn partner Marco, gevlucht uit Bosnië ten tijde van de Balkanoorlog, in zijn voorstellingen?

Tijdens de opnamen van het programma overlijdt Richards regisseur Wimie Wilhelm. Wat betekent haar overlijden voor Groenendijk en zijn werk? 'Ik denk wel dat ik er iets mee moet. Mijn vak is toch een weerspiegeling van het leven. Iedereen herkent het als een familielid, vriend of vriendin wegvalt.'

