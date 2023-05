Nieuw seizoen van 'Yoga mee met Roos'!

Ga samen met Roos op ontdekkingstocht en maak kennis met de onzekere Dolly de draak, de bange superheld Torro en de boze Poppy de piraat.

Want in seizoen 2 van KRO-NCRV 'Yoga mee met Roos' gaan we het hebben over naast yoga bewegingen ook over ‘emoties’! In elke aflevering staat één emotie centraal. Hoe zien deze emoties eruit en hoe kunnen we daar mee omgaan?

Op onze magische wolk vliegen we naar Drakenland. Daar hebben we samen een belangrijke missie op te lossen! Dolly de draak is zo onzeker, dat haar drakenstaart van de spanning helemaal in de knoop is geraakt. Door middel van ademhalingsspelletjes, yoga houdingen en meditatieoefeningen zorgen we ervoor dat Dolly weer rustig wordt en haar drakenstaart uit de knoop gaat. Hierna is het tijd voor de drakendans! We sluiten de aflevering af met een liedje en een relaxmoment.

KRO-NCRV 'Yoga mee met Roos' is een interactief programma voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. De kinderen krijgen op een speelse manier een kijkje in hun eigen binnenwereld. Dit zorgt voor herkenning en de juiste handvatten voor hoe ze om kunnen gaan met hun emoties.

'Yoga mee met Roos', is vanaf 4 mei te zien op het YouTube kanaal van NPO Zappelin, de website Zappelin.nl en via de Zappelin app.