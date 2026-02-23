Nieuw seizoen van 'Who's That Girl' op NPO 3
Grote dromen zijn uitgekomen. Maar achter elk succes schuilt een verhaal. Jonge bekende Nederlandse vrouwen halen herinneringen op en kijken naar wie ze geworden zijn. Wat hebben zij allemaal moeten laten om te bereiken waar ze nu staan?
Sophie Ousri deelt met humor en zelfspot haar leven op haar YouTube- en TikTok-kanaal. Maar achter de vrolijke video’s schuilt een vrouw die jarenlang worstelde met eenzaamheid en zelfpijniging. Als tiener doet Sophie meerdere zelfmoordpogingen en belandt ze in therapie, waar ze langzaam leert omgaan met haar emoties. Inmiddels heeft ze haar stem gevonden en gebruikt ze haar platform om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken. Sophie is half Marokkaans en half Nederlands en probeert haar plek te vinden tussen twee werelden. Ze reist naar haar grootouders in Marokko, de enige plek die in haar bewogen leven altijd hetzelfde is gebleven.
'Who's that girl?', vanaf dinsdag 24 februari om 21.45 uur bij AVROTROS op NPO 3.
Kijktip van de dag
Naomi Melaer was 25 toen ze in april 2020 in haar huis in Zonhoven vermoord werd door haar partner, die ze een jaar eerder had leren kennen en die er alles aan deed om haar te controleren en haar te isoleren van haar hechte familie. De dader pleegde maanden later zelfmoord in zijn cel.
'En nu is ze dood.', om 21.25 uur op VRT Canvas.