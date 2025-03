Nieuw seizoen van 'Volle Zalen' opent met Pia Douwes

Musicalactrice Pia Douwes, zanger Dave en de cabaretiers Sara Kroos en Thomas van Luyn zijn de podium persoonlijkheden die Cornald Maas portretteert in een nieuwe reeks van het tv-programma 'Volle Zalen'.

Aflevering 1 | Pia Douwes Pia Douwes is vanaf half maart in het hele land te zien in Elisabeth de Musical. Daarin neemt ze opnieuw de hoofdrol van keizerin Sissi voor haar rekening. Samen met Cornald reist ze per koets door Wenen, waar ze in 1992 de wereldpremière speelde van dezelfde musical. Vanuit de Oostenrijkse hoofdstad blikt Douwes terug op de voornaamste zegeningen en opofferingen uit haar leven als musicalster tot nu toe.

Volle Zalen op tv

De in Nederland geboren chansonnier Dave (80) geeft op 31 maart een uniek verjaardagsconcert in Koninklijk Theater Carré. De zanger ontvangt Cornald in zijn huis in Parijs.