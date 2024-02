Nieuw seizoen van 'Radar' opent met nieuw pensioenstelstel en circulaire economie

Foto: AVROTROS © Elvin Boer 2023

Er is veel onduidelijkheid over het nieuwe pensioenstelsel. De website Mijnpensioenoverzicht.nl is d plek waar de overheid informatie deelt over dit onderwerp.

Alleen klopt de informatie op de site niet, wat kan resulteren in een AOW gat dat kan oplopen tot €40.000. Wie gaat ervoor zorgen dat de informatie op mijnpensioenoverzicht.nl voortaan wel klopt?

Nederland wil in 2050 een circulaire economie hebben. Dat betekent dat we bijna geen afval meer mogen produceren en meer moeten gaan repareren en hergebruiken. Maar de kosten van bijvoorbeeld het herstofferen van een bank of stoel zijn erg hoog, mede door de BTW van 21 procent. Kan dat niet anders? Fons Hendriks zoekt het uit. 'Radar', maandag 5 februari om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 1.