Nieuw seizoen van 'Op Weg naar het Lagerhuis' bij BNNVARA

Moeten smartphones worden verboden op scholen? Zijn ouders verantwoordelijk voor het mentaal welzijn van hun kinderen? En is de monarchie nog wel van deze tijd?

Na de spannende voorrondes in elke provincie zijn uit 2500 deelnemende scholieren de tien beste jonge debaters en de drie grootste speechtalenten van Nederland geselecteerd. Zij worden op 6 mei samen gebracht voor de finale van ‘Op weg naar Het Lagerhuis’. Zij geven hun visie op de staat van het land. De uitzending vindt plaats op de dag dat Prins Charles III tot koning zal worden gekroond. Dus hoog tijd om het eens te hebben over de Nederlandse monarchie, hoe kijken jongeren hier tegenaan? Daarnaast gaan zij in een bijzonder 10-tegen-1-debat verbaal de strijd aan tegen omroepbaas Jan Slagter. De jongeren debatteren met hem over de stelling: ‘De woke-beweging is slecht voor Nederland.’

Ook dit jaar wordt de finale gepresenteerd door Amber Kortzorg, ook wel bekend van ‘Kassa’. Amber: ‘Deze jongeren zien debatteren is één van mijn jaarlijkse hoogtepunten. De souplesse waarmee ze hun argumenten inbrengen, hun kennis over het onderwerp, de humor; het is ontzettend knap hoe deze jongeren hun verhaal overbrengen. En ook broodnodig. Wat mij betreft mogen jongeren het publieke debat veel vaker domineren. Een wekelijkse uitzending? Ja graag!’

Niet alleen jonge debaters komen in deze finale aan het woord, ook drie jonge speechtalenten hebben na een uitgebreide voorselectie een plek weten te bemachtigen in de finale. Alle drie geven zij in een persoonlijke speech uiting aan wat hen bezighoudt. Dit jaar zullen Intisar Maddoe uit Utrecht, Sara Klok uit Amsterdam en Femke Böcker uit Tilburg deze uitdaging aangaan. Intisar vertelt over hoe zij de hokjescultuur niet meer vindt kunnen, Sara spreekt zich uit over vleeseten en Femke vertelt over eetstoornissen onder jongeren.

Dit jaar zullen advocaat Inez Weski, journalist en tv-maker Thomas Erdbrink en presentator en influencer Quinty Misiedjan jureren. Zij zullen de jongeren beoordelen op hun prestaties en kiezen aan het einde van de avond het beste speechtalent en de beste debater.

De tien geselecteerde debaters die meedoen aan de finale van ‘Op weg naar Het Lagerhuis’ zijn:

Ace Csellak – Rijnlands Lyceum Sassenheim (Sassenheim)

Amir Issa – CSG Commenius (Leeuwarden)

Aymen Elmarsse – Gymnasium Novum (Voorburg)

Iben Maas - Gymnasium Novum (Voorburg)

Kay van Seggelen – Rijnlands Lyceum Sassenheim (Sassenheim)

Lina Omar – Staring College Lochem (Lochem)

Lucas van Kampen – Rijnlands Lyceum Sassenheim (Sassenheim)

Ojij Karel – Carmel College Salland (Raalte)

Shama Hasalee – Ostrea Lyceum (Goes)

Simeon Ridder – Stellingwerfcollege (Oosterwolde)

'Op weg naar Het Lagerhuis' is de grootste debatcompetitie van Nederland met landelijk in totaal meer dan 200 deelnemende scholen. Sinds 1998 gaat BNNVARA ieder jaar op zoek naar het beste debat- en speechtalent in Nederland.

De finale van ‘Op weg naar Het Lagerhuis’ is op zaterdag 6 mei om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 2.