Nieuw seizoen van 'Mijn Vlakke Land' met Jochem van Gelder, Foppe de Haan en Lenny Kuhr

Aan de vooravond van de Nationale Klimaatweek spreekt EO-presentator Kefah Allush met vijf bekende regiobewoners in vijf verschillende provincies van Nederland.

In het EO-programma 'Mijn Vlakke Land' ontmoet hij trotse provincieburgers die op hun eigen unieke manier een connectie hebben met hun leefomgeving door zich in te zetten voor het land waarop ze wonen. Zo praat hij onder meer met Jacques d'Ancona, Sjaak Bral, Foppe de Haan, Jochem van Gelder en Lenny Kuhr.

Ze proeven, voelen en zien hoe mooi Nederland is. In elke aflevering wordt een volkstuincomplex in de betreffende provincie bezocht, waarbij er samen met inspirerende gasten gekookt wordt met groenten van eigen bodem. 'Het was voor mij als natuur liefhebbende amateur keuterboer geweldig. Ik heb me laten inspireren door bijzonder leuke mensen die mijn liefde delen voor de grond waarop we leven', aldus Kefah.

Aflevering 1: Groningen met Jacques d'Ancona

In de provincie Groningen heeft Kefah een bijzondere missie. Samen met vrienden Wilco en Arnold geven ze een dode otter terug aan de natuur en gaat hij op zoek naar ingrediënten voor een ‘flamkuchen’ in volkstuin Tuinwijck. TV-icoon Jacques d’Ancona beschouwt zichzelf als een enorme liefhebber van het vlakke land van Groningen. Hij verbindt graag zijn liefde voor het Groningse land met culturele uitingen en voelt spontaan het lied Le Plat Pays van Jacques Brel in zich opkomen als hij door dit landschap reist.

Aflevering 2: Zuid-Holland met Sjaak Bral

Door middel van een boottocht laat Wim van Wijk alle geheime plekken van de Hollandse Biesbosch zien. In de Rotterdamse volkstuin Vreelust wordt er een vegetarische barbecue voorbereid. Ook brengt, de geboren en getogen Hagenees, Sjaak Bral een ode aan het duingebied Meijendel. Cabaretier Sjaak neemt Kefah mee naar het hoogste punt van dit duingebied waar de stad Den Haag te bewonderen is.

Aflevering 3: Friesland met Foppe de Haan

Kefah eet Friese oersoep uit de volkstuinen van Leeuwarden en bekijkt het Friese land vanaf het water, namelijk tijdens het volle maan zwemmen. Voetbaltrainer Foppe de Haan vertelt over zijn jeugd in de Friese Wouden, waar hij als kind in de weilanden speelde tussen verschillende vogels zoals kieviten, grutto's en veldleeuweriken. Foppe zet zich daarom graag in voor behoud van het natuurlijke erfgoed, met speciale aandacht voor het Gruttoland.

Aflevering 4: Gelderland met Jochem van Gelder

De leden van Volkstuin Elderveld trakteren op Gelderse stamppot uit eigen tuin. Ook gaat Kefah met hertenspotters Fransien en Louis op pad. Jochem van Gelder, televisiepresentator, groeit op in het Land van Maas en Waal. Dit is voor hem een dierbare plek. Sinds Jochem fotografie ontdekt heeft, is hij de provincie Gelderland nog meer gaan waarderen. Hij legt zijn favoriete plekken in de natuur vast op camera.

Aflevering 5: Noord-Brabant met Lenny Kuhr

Mignon heeft een zelfgebouwde vleermuizengrot in haar eigen tuin. Gids Peter neemt Kefah mee naar de mooiste plekken van de Drunense duinen. Singer-songwriter Lenny Kuhr is geboren in Noord-Brabant en woont er nu nog. Voor haar is de natuur een bron van rust, ruimte en inspiratie, waar ze haar identiteit terugvond. Ze brengt een ode aan natuurgebied de Malpie.

'Mijn Vlakke Land' is maandag 23 oktober tot en met donderdag 26 oktober te zien bij de EO om 18.30 uur en vrijdag 27 oktober om 19.40 uur op NPO 2.