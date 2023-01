Nieuw seizoen van 'I Am Shauna Rae' op TLC

Hoe is het om als 22-jarige te leven in een lichaam van iemand die eruitziet als acht? Dat is de situatie van Shauna Rae die stopte met groeien als bijwerking van een zeldzame hersentumor.

Hoewel ze door velen als kind wordt gezien, wil ze niets liever dan het leven leiden van de volwassene die ze is. In het nieuwe seizoen van 'I Am Shauna Rae' is ze meer dan ooit vastbesloten om dit te doen. Met rijlessen neemt ze letterlijk het stuur in eigen handen in haar reis naar onafhankelijkheid. Ondertussen zoeken haar ouders Patty en Mark naar een nieuw huis met een aparte woonruimte voor Shauna.

Maar Shauna en haar jongere zus Rylee hebben hele eigen plannen om op zichzelf te gaan wonen, ondanks de zorgen van hun ouders. Want om zelfstandig te kunnen wonen, moet Shauna eerst een baan vinden, wat met haar lichamelijke conditie makkelijker gezegd is dan gedaan. Verder blijft Shauna worstelen met de gevolgen van haar aandoening en wil ze weten wat haar kansen zijn op het stichten van een gezin in de toekomst. Ze heeft haar grote liefde nog niet gevonden, maar is daar wel naar op zoek. Online ontmoet ze een man die ook hypofyse-dwerggroei heeft. Zullen de vonken tussen deze twee geestverwanten overslaan?

Aan Shauna’s positieve karakter vol doorzettingsvermogen, levensvreugde en gevoel voor humor zal het zeker niet liggen.

'I Am Shauna Rae', vanaf woensdag 11 januari om 19.30 uur op TLC.