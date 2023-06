Nieuw seizoen van 'Het Mooiste Meisje van de Klas' gaat van start

Het leven van Marjolein Hartman begint in 1974 Amsterdam, waar de sigarenwinkel van haar ouders het decor van haar jeugd is. Haar leven lijkt onbezorgd, maar daar komt abrupt een einde aan wanneer Marjolein negentien jaar is.