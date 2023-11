Nieuw seizoen van 'Even Tot Hier' start op NPO 1

Foto: © BNNVARA 2023

Niels van der Laan en Jeroen Woe staan in de startblokken voor het nieuwe seizoen 'Even Tot Hier'. Terwijl politici druk in de weer zijn om zwevende kiezers te vangen, beginnen Niels en Jeroen en natuurlijk ook Miguel aan het tiende seizoen van de satirische en muzikale zaterdagavondshow.