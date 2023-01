Nieuw seizoen van 'DREAM SCHOOL' van start

Vanaf dinsdag 3 januari gaat het nieuwe seizoen van 'DREAM SCHOOL' van start. Twaalf nieuwe leerlingen: Aram, Julian, Davey, Soraya, Caithlin, Jondar, LaToya, Madelon, Demi, Anouk, Jasper en Rowena - allemaal in de leeftijd van 16 tot 23 jaar - krijgen van 's ochtends tot 's middags lessen van verschillende gastdocenten die de leerlingen willen inspireren en motiveren.

In aflevering één ontmoeten de leerlingen elkaar voor het eerst en maken ze natuurlijk ook kennis met rector Eric van ’t Zelfde en kickbokser en mentor Lucia Rijker. De leerlingen komen erachter dat samen naar school gaan, ook betekent dat je je moet houden aan de bouwstenen van 'DREAM SCHOOL'. Het opstellen van de gezamenlijke afspraken is nog een hele uitdaging voor de klas. Ze leren elkaar vandaag spelenderwijs wat beter kennen en dat zorgt al meteen voor de eerste strubbelingen. Want ze gaan team building games spelen waarbij sommigen toch wel erg graag willen winnen. Maar helaas ben je met een teamsport zo sterk als je zwakste schakel. Er is één leerling die op de eerste dag niet komt opdagen. Lucia belt haar en probeert haar over te halen alsnog te komen. Maar of ze komt?

In aflevering twee is de school echt begonnen en starten de lessen. Dat betekent op tijd komen en dat is voor sommige leerlingen een grote uitdaging. Caithlin komt fiks te laat omdat ze om 3 uur ’s nachts nog is gaan chillen en een djonko heeft gerookt. In deze aflevering leren we haar beter kennen en vertelt ze waarom ze zoveel blowt.

Dat dit gedrag je niet veel brengt vertelt ook de eerste docent. Stand-up comedian en presentator Edson da Graça, heeft jarenlang een schaduwbestaan geleid. Hij had torenhoge schulden en was verslaafd aan blowen. Door zijn persoonlijke verhaal wint hij het vertrouwen van de leerlingen en durft iedereen openhartig te zijn over zijn of haar struggles. De ene leerling deelt wat makkelijker dan de ander en hierdoor leren de leerlingen elkaar ook beter kennen. Ook Lucia en Eric krijgen een beter beeld van de klas en zien welke leerling wat meer sturing nodig heeft dan de ander. Het schoolritme zorgt bij sommige leerlingen ook voor wat paniek. De 16-jarige Demi zit al jarenlang thuis en moet erg wennen aan het vroege opstaan en de vele prikkels op school. De leerlingen leren van voedingsdeskundige en darmfloratherapeut Nienke Gottenbos hoe gezonde voeding en daardoor ook een goede stoelgang hen kan helpen zich beter te voelen. Samen met street-artist Rosalie de Graaf start de groep een groot kunstwerk. Ze worden uitgedaagd een gemeenschappelijke boodschap hiervoor te verzinnen.

Gastdocenten

De andere gastdocenten van dit seizoen zijn: gedragsexpert Ben Tiggelaar, cabaretier Najib Amhali, acteur Daniël Boissevain, reptieldeskundige Sterrin Smalbrugge, presentator en journalist Natasja Gibbs, spoken word artiest Zaïre Krieger, ex special force commando Dai Carter, singer-songwriter Glen Faria, officier van justitie Gabriëlle Hoppenbrouwers, schrijver en spreker Berthold Gunster, team coach Jan van Halst, kunstenaar en presentator Martine Beijer en muziekproducer Kenzo Alvares. Ook freestyle voetballer Soufiane Touzani komt langs om de jongeren te inspireren met zijn verhaal.

'DREAM SCHOOL', vanaf 3 januari elke dinsdag om 20.30 uur bij de NTR op NPO 3.