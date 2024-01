Nieuw seizoen OPJ & Isabelle Huppert op TV5MONDE

De populaire misdaadserie 'OPJ' keert terug op TV5MONDE voor een nieuw seizoen! Volg Clarissa en haar team op het tropische eiland La Réunion...

Het team verkent steeds meer onontgonnen gebieden op La Réunion, zoals verlaten gebouwen en oerbossen. Een nieuw lid voegt zich bovendien bij hen; Tahia, 22 jaar, wat Clarissa bewustmaakt van de generatiekloof tussen hen.

'OPJ' - seizoen 4 (Nederlands ondertiteld)

iedere dinsdag om 21.00 uur vanaf 2 januari

Cinema: 'Tout de suite maintenant' (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 18 januari om 21.00 uur

Nora begint aan een veelbelovende carrière in de financiële wereld en ontdekt een rivaliteit tussen haar directeur en haar vader, die elkaar nog kennen uit hun jeugd. Naarmate de weken verstrijken, wint de jonge dertigjarige het vertrouwen van haar superieuren. Maar de relatie met Xavier, haar directe collega, blijft ingewikkeld.

Regie: Pascal Bonitzer, 2015

Met: Agathe Bonitzer, Isabelle Huppert

Cinema: 'Les caprices d´un fleuve' (Nederlands ondertiteld)

Donderdag 4 januari om 21.00 uur

Frankrijk, 1786. Jean-François de la Plaine wordt uit het koninkrijk verbannen omdat hij een vriend van de koning in een duel heeft gedood. Hij wordt tot gouverneur van een onbetekenende handelspost in Afrika benoemd en ontdekt er de slavernij, het racisme maar ook de rijkdom van verschillen dankzij de liefde van zijn geadopteerde dochter Amélie.

Regie: Bernard Giraudeau, 1995

Met: Bernard Giraudeau

Onderscheidingen: genomineerd voor 2 Césars

Enorme (Nederlands ondertiteld)

Zondag 14 januari om 21.00 uur

Frédéric is getrouwd met de beroemde pianiste Claire en is zowel de minnaar als de coach en de persoonlijk assistent van zijn vrouw. Over één essentieel ding zijn ze het eens: ze willen geen kinderen! Maar als hij veertig is, wil Frédéric opeens heel graag vader worden...

Regie: Sophie Letourneur, 2020

'Ma nuit' (Nederlands ondertiteld)

Zondag 21 januari om 21.00 uur

De 18-jarige Marion ontvlucht het familieappartement op de sterfdag van haar zus. Ze ontmoet Alex, een vrije en spontane jongen. Ze vinden elkaar in hun eenzaamheid en doorkruisen samen Parijs tot in de vroege uurtjes...

Regie: Antoinette Boulat, 2020

Met: Lou Lampros

Onderscheidingen: officiële selectie (TIFF 2021, Venetië 2021)

Docu: 'Charlie Chaplin, le génie de la liberté' (Nederlands ondertiteld)

Maandag 1 januari om 21.00 uur

De hele wereld kent hem. Burlesk genie, populair acteur, auteur, regisseur, producent, componist en choreograaf... Charlie Chaplin (1899-1977) heeft zijn talent in dienst gesteld van dat ene ideaal van rechtvaardigheid en vrijheid.

Zijn beste scenario was dat van zijn eigen leven, tegen de achtergrond van de politieke en artistieke geschiedenis van de 20e eeuw.