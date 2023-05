Nieuw seizoen 'Kamp Van Koningsbrugge' op NPO 1

Vuur maken, kilometers in ijskoud water zwemmen en diep in de nacht navigeren. De basiseisen om mee te doen aan het derde seizoen van 'Kamp Van Koningsbrugge' waren nog nooit zo streng.

Jeroen legt daarmee, samen met Ray en Dai, de lat een flink stuk hoger voor de cursisten. Zuid- Limburg is dit jaar het strijdtoneel, van oudsher de plek waar de zwaarste week van de commando opleiding plaatsvindt.

De glooiende heuvels zien er ogenschijnlijk prachtig uit totdat het landschap de grootste uitdaging wordt en dient als zwaar oefenterrein. Na verschillende intensieve testen zijn er vijftien nieuwe burgers geselecteerd die het heuvelachtige landschap moeten bedwingen in een individuele speedmars als aftrap. Naast navigeren, vuur maken en zwemmen in ijskoud water, ontbreken de nachtelijke missies en het beruchte beasting in dit nieuwe seizoen niet.

Ray en Dai onderwerpen de cursisten aan alle zware beproevingen die bij een commando training horen met de daarbij behorende pittige evaluaties van de oud-commando’s. Leiderschap en samenwerking worden zwaar op de proef gesteld evenals hun skills voor kaart en kompas lezen. Ook dit seizoen ondersteunt Jeroen de cursisten tijdens moeilijke momenten. Niet iedereen komt er ongeschonden uit. Wie van de cursisten kan zich uiteindelijk meten met de maatstaven van een commando?

'Kamp Van Koningsbrugge', vanaf 25 mei om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.