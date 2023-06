Nieuw seizoen 'Heel Vlaanderen Bakt Kids' te zien bij MAX

Omroep MAX zendt het derde seizoen van 'Heel Vlaanderen Bakt Kids' uit vanaf zaterdag 1 juli om 18.15 uur op NPO Zapp. Onder leiding van presentator Jeroom Snelders en toeziend oog van juryleden Regula Ysewijn en Dominique Persoone bakken de kandidaten elkaar het vuur na aan de schenen. Wie wordt de winnaar van 'Heel Vlaanderen Bakt Kids'?

'Heel Vlaanderen Bakt Kids'

Voor een nieuw Vlaams baksprookje zetten acht frisse jonge bakkers hun eerste stapjes in de tent. Jeroom is opnieuw aanwezig als grootste supporter van de kleine bakkers. De juniors bakken voor het bekende jury-duo: Regula Ysewijn en Dominique Persoone. Zij zijn razend benieuwd wat de bakkers bekokstoven en uit hun oven zullen toveren. 'Laat de taartjes maar komen', aldus Dominique. Bakker Eva (11 jaar) kan amper geloven dat het bakavontuur nu echt gaat beginnen. Louise (15 jaar) beseft plots dat ze in haar lievelingsprogramma beland is. 'Het is een droom om uit te dromen', zo beschrijft Merel (11 jaar) haar gevoel aan de start.

Andere koek

Hopelijk voelen de bakkers zich meteen op hun gemak met het eerste thema ‘Home Sweet Home’. In de technische proef bakken ze hun familieleden in de vorm van cakepops. En zo ontstaat er een bijzonder diverse en grote familie op de jurytafel. Daarna gaan de bakkers aan de slag als bouwvakkers, dat is andere koek! Ze bakken hun droomhuis in koek. Philine (11 jaar) bouwt een herenhuis. Suzanne (12 jaar) is verzot op de natuur en denkt voor haar droomhuis aan de toekomst. Sam (11 jaar) heeft een plan gemaakt voor de schuur die hij met zijn vrienden mag verbouwen tot clubhuis: het wordt een bmx-club.

'Heel Vlaanderen Bakt Kids', vanaf zaterdag 1 juli om 18.15 uur bij MAX op NPO Zapp.