Nieuw seizoen 'Dit is de Kwestie' met Tijs van den Brink, Margje Fikse en Kefah Allush

Hoe gezond is het om te vasten, wordt het niet eens tijd voor een alcoholverbod en willen we varkensorganen gebruiken voor mensen? Het zijn drie van de actuele kwesties die centraal staan in het tweede seizoen van het journalistieke EO-programma Dit is de kwestie.

Vanaf woensdag 22 februari gaan Margje Fikse en Kefah Allush op pad om de kwestie die centraal staat te onderzoeken en ontvangt Tijs van den Brink in de studio een gast om door te praten over dit onderwerp.

Dit is de kwestie bekijkt de actualiteit met andere ogen, door belangrijke maatschappelijke thema’s te vertalen naar persoonlijke dilemma’s en deze vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken. Door in iedere aflevering de kwestie vanuit verschillende en originele invalshoeken te belichten, biedt 'Dit is de Kwestie' de kijkers de mogelijkheid om hun blikveld te verbreden.

Hoe gezond is vasten? woensdag 22 februari

Het tweede seizoen start op Aswoensdag en ‘de kwestie’ heeft alles met deze dag te maken. Op Aswoensdag begint traditioneel de vastentijd, een periode van veertig dagen waarin christenen minder eten. Maar eigenlijk waren we in dit land al massaal aan het vasten. Want het vasten is door dieetgoeroes gebombardeerd tot succesvolle afslankmethode. Daarmee is een oeroude religieuze traditie verworden tot de nieuwste dieethype. Wat vindt de kerk daar eigenlijk van? En wat doet al dat hongerlijden eigenlijk met je lichaam? 'Dit is de Kwestie: Hoe gezond is vasten?'

Willen we varkens als orgaandonoren? woensdag 1 maart

Het debat wordt al decennia gevoerd en in Nederland mag het niet: het gebruik van dierlijke organen voor transplantaties in mensen. Toch is er op internationaal vlak de laatste jaren duidelijk iets aan het veranderen. Afgelopen jaar ontving een Amerikaanse patiënt een genetisch gemanipuleerd varkenshart. En in Duitsland staat er inmiddels een heuse orgaanboerderij. Het is onvermijdelijk dat ook hier binnenkort de kwestie weer op tafel ligt, met alle ethische dillema’s voor mens én dier. 'Dit is de Kwestie: Willen we varkens als orgaandonoren?'

Wordt het tijd voor een alcoholverbod? woensdag 8 maart

Terwijl de strijd tegen de sigaret steeds verder wordt opgevoerd, is alcohol vooralsnog overal zichtbaar en altijd te verkrijgen. Een glaasje hoort erbij en maakt onderdeel uit van onze gezelligheidsrituelen. Toch lijkt er langzaam iets te veranderen. Het 0.0-schap in de supermarkt wordt groter, alcoholvrij bestellen in een café is niet langer vreemd en de eerste alcoholloze slijterijen verschijnen in het straatbeeld. Maar als we ons steeds meer realiseren dat alcohol echt meer kapot maakt dan ons lief is, is het dan geen tijd voor radicalere maatregelen? 'Dit is de Kwestie': Wordt het tijd voor een alcoholverbod?'

Moet de natuur op slot voor de mens? woensdag 15 maart

De terugkeer van de wolf in Nederland heeft het debat op scherp gezet; is er wel plek voor dit roofdier in ons land? Maar 'Dit is de Kwestie' draait de zaken graag om en kijkt naar onszelf. Is er eigenlijk nog wel plek voor ons, mensen, in die natuur? In het dichtbevolkte Nederland moeten we misschien wel drastische keuzes maken. 'Dit is de Kwestie: Moet de natuur op slot voor de mens?'

'Dit is de Kwestie', vanaf woensdag 22 februari om 22.15 uur bij de EO op NPO 2.