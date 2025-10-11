Annemie Struyf kijkt achter de muren van het slotklooster in 'In Hemelsnaam'
Grote Jens komt de namen van de eerste pakken in 'The Masked Singer' op het spoor
Plopsaland geeft geheimen prijs in nieuwe docureeks 'De Wereld van Plopsa'

Nieuw kunstprogramma op TV5MONDE

zaterdag 11 oktober 2025

TV5MONDE lanceert het eerste grote tv-programma gewijd aan Franstalige kunst. Elke week zullen Ali Baddou en zijn team werken uit alle windstreken belichten, nieuwe trends bespreken en kunst vieren met bijzondere gasten.

Het programma verwelkomt kunstenaars uit de actualiteit die hun stempel op de kunstwereld hebben gedrukt. 'La grande galerie francophone' is een plek voor uitwisseling, creativiteit, verrassingen en talent.


In de eerste aflevering op zondag 12 oktober is humorist en acteur Gad Elmaleh te gast.

Over TV5MONDE
TV5MONDE, een 100% Franstalige televisiezender, is een culturele zender met klassieke films, hedendaagse cinema, premium documentaires, series en lifestyle magazines. Bovendien worden vrijwel alle programma´s in prime time ondertiteld in het Nederlands.

'La Grande Galerie Francophone', vanaf zondag 12 oktober om 19.00 uur op TV5MONDE.


Persbericht TV5MONDE
https://europe.tv5monde.com/nl
'Lili en Marleen'

Moeder Lisa schrikt als het diamantje uit de ring van de commissaris valt, een waardevol erfstuk van Renaats moeder. Wanneer Jef tijdens het eten op een hard bolletje bijt en het doorslikt, is Ida ervan overtuigd dat hij de diamant per ongeluk heeft opgegeten.

'Lili en Marleen', om 20.40 uur op VTM.

