Nieuw kunstprogramma op TV5MONDE

TV5MONDE lanceert het eerste grote tv-programma gewijd aan Franstalige kunst. Elke week zullen Ali Baddou en zijn team werken uit alle windstreken belichten, nieuwe trends bespreken en kunst vieren met bijzondere gasten.

Het programma verwelkomt kunstenaars uit de actualiteit die hun stempel op de kunstwereld hebben gedrukt. 'La grande galerie francophone' is een plek voor uitwisseling, creativiteit, verrassingen en talent.

In de eerste aflevering op zondag 12 oktober is humorist en acteur Gad Elmaleh te gast.

Over TV5MONDE

TV5MONDE, een 100% Franstalige televisiezender, is een culturele zender met klassieke films, hedendaagse cinema, premium documentaires, series en lifestyle magazines. Bovendien worden vrijwel alle programma´s in prime time ondertiteld in het Nederlands.

'La Grande Galerie Francophone', vanaf zondag 12 oktober om 19.00 uur op TV5MONDE.