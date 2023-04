Nieuw hoofdstuk 'Eus' Boekenclub' start zondag

Na wederom een succesvolle reeks tijdens de Boekenweek keert Özcan Akyol, beter bekend als Eus, vanaf aanstaande zondag terug met 'Eus' Boekenclub'.

Hét programma waarin de liefde voor het lezen en alles eromheen wordt gevierd. De schrijver en presentator ontvangt spraakmakende gasten, twaalf weken lang op de zondagavond met langere afleveringen.

Ingrediënten

Het programma bevat de bekende ingrediënten: vanuit het Burgerweeshuis in Deventer ontdekt Eus samen met schrijvers, dichters, boekenverzamelaars en politici de kracht van verhalen vertellen.

De langere aflevering biedt ook ruimte aan een nieuw element: er is ruimte voor nu (nog) onbekende schrijvers. Honderdduizenden Nederlanders zijn bezig met het schrijven of uitbrengen van een debuutroman. Het merendeel van de manuscripten blijft ongepubliceerd. Wat voor ervaringen hebben aspirant-auteurs met uitgeverijen? En welke verhalen halen nooit de drukpers? 'Eus’ Boekenclub' geeft nu nog onbekende schrijvers een felbegeerd podium.

In deze reeks vragen we politici uit Den Haag naar hun favoriete boek. Zo vertellen Gunay Uslu (Staatssecretaris Cultuur en Media), Karien van Gennip (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Pieter Heerma (Fractievoorzitter CDA) en Lilian Marijnissen (Fractievoorzitter SP) over een boek dat hen aan het denken heeft gezet of diepe indruk heeft gemaakt.

Samen met de leesclub bespreekt Eus de boeken van onder anderen de schrijvers Yorick Goldewijk, René Appel, Gijs Wilbrink, Marion Bloem, Alex Boogers en Laura van der Haar. Met wat voor gevoel sloegen hun leesclubleden het boek dicht? Zijn ze positief verrast, of valt er een kritische noot?

De leesclub bestaat uit smaakmakers uit de media, cultuur en journalistiek. Onder anderen Sinan Can, Marije Knevel, Ad Visser, Tatum Dagelet en Meral Polat schuiven aan.

'Eus’ Boekenclub', elke zondag van 9 april tot 25 juni om 19.25 uur bij de NTR op NPO 2.