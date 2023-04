Nieuw bij RTL in mei

Graag blikken we vooruit op de nieuwe RTL-programma's in de maand mei. Wat zie je de komende maand op RTL 4, 5, 7 en 8? Je leest het hier!

Highlights RTL 4

Secret Duets

Kun je een bekende herkennen op basis van diens zangstem? In 'Secret Duets' – gepresenteerd door Jamai Loman - zingen elke aflevering vier bekende panelleden hun eigen duet met een mysterieuze, bekende gast met wie ze een connectie hebben. Zij weten alleen niet wie dit is, want de muur scheidt het panellid van de secret singer. Alles draait om één vraag: wie staat er aan de andere kant van de muur?

'Secret Duets' is vanaf donderdag 27 april wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Jinek'

Dagelijkse talkshow waarin Eva Jinek met de hoofdrolspelers uit de actualiteit het gesprek van de dag voert. Journalistiek, scherp, onderhoudend en over onderwerpen uit de media, cultuur, sport en maatschappij.

'Jinek' is vanaf maandag 1 mei elke werkdag om 22.00 uur te zien bij RTL 4.

'Het Perfecte Plaatje Op Reis'

In weer een speciale editie van dit populaire programma reizen acht bekende Nederlanders af naar het prachtige ZuidAfrika. De deelnemers krijgen hier de meest indrukwekkende opdrachten, waarbij dit land garant staat voor spectaculaire beelden.

'Het Perfecte Plaatje Op Reis' is vanaf woensdag 10 mei wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Het Onbekende'

Een nieuw adventure reality programma van de makers van 'De Verraders'. Dé vraag die centraal staat: durf jij te kiezen voor het onbekende? Het programma is daarmee een grote mindfuck voor de veertien kandidaten. Renze Klamer presenteert het avontuur en is voor de deelnemers een onbekende game master. Tijdens een lange race door het prachtige Slovenië daagt hij hen continue uit om te kiezen tussen ‘het bekende’ en ‘het onbekende’?

'Het Onbekende' is vanaf vrijdag 12 mei wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'Postcode Loterij Eén Tegen 50'

Al bijna 20 jaar dé zenuwslopende kennisquiz van Nederland – gepresenteerd door Caroline Tensen. Eén kandidaat neemt het op tegen 50 tegenspelers. Als de kandidaat alle vragen goed heeft en daarmee de 50 deelnemers wegspeelt, gaat hij of zij naar huis met een flink geldbedrag.

'Postcode Loterij Eén Tegen 50' is vanaf zondag 14 mei wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'De Moeite Waard?!'

In 'De Moeite Waard?!' – van de makers van 'Kopen Zonder Kijken' - volgen presentator Tijl Beckand en bouwexpert Bob Sikkes onervaren koppels bij het 'flippen' van een huis. Dit houdt in dat de deelnemers een woning kopen, slopen en verbouwen in de hoop deze met winst te verkopen. Hoe pakt het avontuur van de deelnemers uit? Wat heeft het gedaan met hun onderlinge relatie? En bovenal: is er sprake van winst - of toch van verlies? Oftewel, was het allemaal 'De Moeite Waard?!'

'De Moeite Waard?!' is vanaf dinsdag 23 mei wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Blow Up'

In het tweede seizoen van 'Blow Up' schitteren opnieuw ballonartiesten, waarbij ze de kijkers wekelijks weten te verrassen met prachtige, bijzondere kunstwerken die compleet gemaakt zijn van ballonnen. In deze kleurrijke familieshow gaan de artiesten de strijd met elkaar aan voor de felbegeerde titel.

'Blow Up' is vanaf zaterdag 27 mei wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

Highlights RTL 5

'Bij Ons Op De Boerderij'

Het boerenleven is een wereld op zich en daar krijgen we vanaf mei een zeer persoonlijk kijkje achter de schermen. In ‘Bij Ons Op De Boerderij’ volgen we vier boerengezinnen in het dagelijks leven op de boerderij en in het reilen en zeilen van het privéleven. Er wordt hard gewerkt, maar ook volop genoten en twee dingen staan buiten kijf bij alle gezinnen: de hechte familiebanden én de liefde voor het boerenvak.

'Bij Ons Op De Boerderij' is vanaf donderdag 18 mei wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

'Zeeman Confronteert: Stalkers'

Spannende observaties, achtervolgingen en intensieve onderzoeken. In het nieuwe seizoen van het RTL 5-programma 'Zeeman Confronteert Stalkers' gaat Thijs Zeeman met zijn team weer de confrontatie aan met hardnekkige stalkers die hun slachtoffers geen moment rust gunnen. Auto’s die continue worden vernield, slachtoffers die achtervolgt worden en seksuele berichten die blijven binnenkomen. Zeeman zet alles op alles om dit te stoppen en de slachtoffers van stalking eindelijk weer hun leven terug te geven.

'Zeeman Confronteert: Stalkers' is vanaf dinsdag 23 mei wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

'Jungle In Huis'

Een berberaap op de slaapkamer, een leguaan op de bank of een tijger in de tuin. Het bestaat…

In 'Jungle in Huis' zien we van dichtbij hoe de medewerkers van dierenwelzijn-organisaties radeloze eigenaren te hulp schieten die met alle gevolgen van dien een exotisch dier in huis namen; zijn we getuige van spannende reddingsacties om verwaarloosde katachtigen, knaagdieren of circusapen te redden; en zien we wat ervoor nodig is om de dieren weer echt 'dier te kunnen laten zijn'.

'Jungle In Huis' is vanaf maandag 29 mei wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

'De Beste Slechtste Chauffeur Van Nederland'

In deze spin-off van 'De Slechtste Chauffeur van Nederland' krijgen vier van de aller-allerslechtste oud-finalisten van de afgelopen jaren een tweede kans. Waar 'De Slechtste Chauffeur van Nederland' stopt, gaan presentator John Williams en 4 rij instructeurs nu verder in een poging deze rampzalige chauffeurs om te turnen tot veilige weggebruikers. Het wordt een complete heropvoeding, met als ultieme spanningsboog: slagen ze na al die extra inspanningen opnieuw voor hun praktijkexamen?

'De Beste Slechtste Chauffeur Van Nederland' is vanaf woensdag 31 mei wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 5.

Highlights RTL 7

'RTL 7 Films: Veteranenweken'

In mei zie je tijdens de veteranenweken bij RTL 7 de hele maand bekende titels zoals ‘Saving Private Ryan’ en verschillende films van de ‘Sniper’ franchise.

'Champions League'

Op 9, 10, 16 en 17 mei zie je bij RTL 7 weer wedstrijden van de Champions League.

Highlights RTL 8

'RTL 8 Films: Classic Romance'

Het wordt weer lente en met lente komt natuurlijk moederdag. Op woensdag 10 mei zie je bij RTL 8 de film ‘Mother’s Day’. Voor de moeders hebben vanaf maandag 15 mei t/m woensdag 31 mei het ‘Classic Romance’ thema, met geliefde titels als ‘Pretty Woman’, ‘Cocktail’ en ‘What Women Want’.